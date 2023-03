Amici 2023, rivolta per Alessio Cavaliere/ Bocciato all’audizione: eliminato?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere eliminato al primo step all’audizione di Irma Di Paola

Alessio Cavaliere é nella blacklist dei preannunciati eliminati al serale di Amici 2023, e non a caso coinvolto in una accesa polemica in corso. Le contestazioni del momento nascono dentro e fuori il talent, principalmente nel web, dove i fan di Alessio sono in rivolta. Le contestazioni sono mosse contro il talent, tacciato di penalizzare il napoletano dagli occhi di ghiaccio rispetto agli altri allievi in corsa, perché da ultimo arrivato nella classe dei concorrenti sarebbe ritenuto il meno funzionale tra quest’ultimi – da parte della produzione- in una presupposta strategia volta agli ascolti TV. Ad accendere il fuoco della cospirazione é la bocciatura che precede il terzo serale e che vede protagonista Alessio Cavaliere, tra i ballerini concorrenti in corsa per un posto alla finale, chiamati a sfidarsi alla nuova audizione di ballo aperta dalla coreografa giudice Irma Di Paola.

Cosí come emerge dal rinnovato daytime di Amici 2023 di Maria De Filippi, in onda il 28 marzo 2023, Alessio Cavaliere non supera la prima scrematura al cospetto del giudizio di Irma e al confronto con i cinque compagni di studio della danza al talent. Quest’ultimi sono chiamati a sfidarsi con lui in una prova comparata di danza, chiamata “libertà”. A superare il primo step sono i promossi allievi di Amici, Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Isobel Fetiye Kinnear, e al termine del secondo e ultimo step dell’audizione é poi il ballerino Samu, tra quest’ultimi, ad essere decretato vincitore del contest da Irma.

Oltre al web, anche Samuele Segreto contesta l’eliminazione di Alessio Cavaliere all’audizione di Irma Di Paola, ad Amici 2023

Tuttavia, c’é chi proprio non riesce a spiegarsi l’eliminazione di Alessio Cavaliere registratasi alla prima fase di audizione. Oltre ai fan che ora insorgono contro Irma Di Paola, lo stesso Alessio si palesa perplesso e negativamente stupito per la mancata vittoria e la precoce eliminazione all’audizione. Questo, al rientro dalla competizione nella casetta dei talenti di Amici. E il vincitore Samu non lesina un gesto di vicinanza verso Alessio, alimentando così il fuoco della polemica: “Non condivido che non c’eri, ciao. L’ho capito che era questo il motivo che hai…”. Alessio Cavaliere proprio non riesce a darsi un motivo per la sua fulminea eliminazione dalla audizione e a fargli eco é anche Mattia Zenzola, altro concorrente ballerino in corsa ad Amici 2023 : “Ero convintissimo che ci sarebbe stato Alessio”. E la ormai ex di quest’ultimo e sempre tra i concorrenti al talent, Maddalena Svevi, aveva persino ipotizzato che Alessio si sarebbe qualificato allo step finale al suo posto, in occasione dell’audizione.

E, intanto, nel mezzo della polemica web tra i fan di Alessio attivi via social c’é chi temerebbe che Cavaliere sia uno tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 2023. Questo, mentre manca poco al serale del 1° aprile.











