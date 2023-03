Amici 2023 serale, chi sono gli eliminati alla 3a puntata?/ Alessio e Federica, lui bocciato e lei…

Amici 2023 di Maria De Filippi: Federica Andreani eliminata al terzo serale, con Alessio Cavaliere? La cantante finisce in crisi e…

Nell’attesa generale per il terzo serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere e Federica Andreani sono i preannunciati eliminati. Mentre si attende la registrazione della terza puntata serale di Amici, alcuni particolari potrebbero anticipare la cantante e il ballerino come i principali candidati all’eliminazione imminente dal talent show.

In ognuna delle prime due puntate del serale di Amici 2023, si sono decretate le eliminazioni di due coppie di concorrenti, ciascuna delle quali formata da un elemento del circuito ballo e un elemento del circuito canto. Il cantante NDG e la ballerina Megan Ria si sono rivelati gli eliminati del primo serale, il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli invece sono stati eliminati al secondo serale. E anche il terzo serale, salvo il caso di una rivoluzione eccezionale nel regolamento della sfida a tre squadre di talenti rivali con una sola eliminazione prevista, potrebbe vedere ripetersi il gioco della doppia eliminazione. Questo, con un eliminato del circuito ballo e un eliminato del circuito canto. Ma chi sarebbero i nuovi eliminati?

Nell’atteso serale di Amici 2023, per il circuito canto e il circuito ballo potrebbe registrarsi rispettivamente l’eliminazione di Federica Andreani e Alessio Cavaliere. Dopo l’uscita di scena da Amici 2023, dell’amato compagno di studio del canto, Piccolo G, Federica Andreani si palesa in crisi agli occhi dei compagni di studio e per i fan attivi via social. Così come emerge nel daytime settimanale che prevede il terzo serale, Federica non riesce a contenere le lacrime, lasciandosi andare a una serie di pianti che si susseguono uno dietro l’altro e a distanza ravvicinata tra loro. A rincuorare Federica, é la vicinanza di alcuni compagni di classe, peraltro dei suoi rivali nel canto. Si tratta in particolare di Aaron Cenere e Angelina Mango. “Non ti spaventare”, sussurra a Federica, Aaron, a cui segue Angelina Mango, che asciuga le lacrime dell’amica rivale nel tentativo di farle tornare il sorriso: “é che so ste cose?!?”, esclama tra il serio e il faceto, ironizzando sulle interminabili lacrime di Fede, la Mango. Le lacrime per Federica Andreani iniziano alle prime ore nel post del secondo serale che ha decretato Piccolo G eliminato e si protraggono anche alle nuove lezioni in sala prova per il terzo serale alle porte. Quando alle prese con le prove della canzone Esseri umani di Marco Mengoni, lei viene travolta dalla commozione mentre é alle prese con il brano che é tenuta ad esibire al serale, che le ricorda la solitudine del fratello dovuta al suo essere se stesso che lo vedeva etichettato come un “diverso”. E, intanto, nel web c’é chi proprio non accetterebbe l’ipotesi che Federica sia la principale candidata nel circuito canto all’eliminazione dal talent show. In particolare, tra i fan della cantante c’é chi vuole Federica salva dal rischio eliminazione del momento: “Federica l’essenza autentica di Amici come era anni fa…vorrei venisse apprezzata davvero”, si legge tra i commenti social dell’occhio pubblico più aggreganti, rilasciati sulla pagina Instagram di Amici, e poi ancora, “Lei non é solo una ragazza piena di talento, é un’anima bella e pura… vi prego proteggetela”.

Alessio Cavaliere eliminato nella terza puntata serale di Amici 2023, con Federica Andreani? Il web insorge

E per la quota del circuito ballo, competitor parallelo con il circuito canto nella competizione di Amici 2023 per un posto alla finale del serale con in palio il montepremi, é invece a rischio eliminazione Alessio Cavaliere. L’ultimo arrivato tra i 10 concorrenti ammessi nel circuito ballo del talent non riesce a superare il primo step dell’audizione aperta da Irma Di Paola per i talenti ballerini. La prova “Libertà”, che chiama gli allievi ballerini del talent a sfidarsi dando valvola di sfogo alla propria personalità su una choreo in assegnazione stabilità dalla coreografa, vede con Ramon Agnelli e Mattia Zenzola

anche Alessio Cavaliere tra i bocciati al termine del primo step. Un risultato che scatena la palpabile amarezza del ballerino napoletano unitamente a quella dei fan, che ora insorgono sul profilo Instagram di Amici 2023 di Maria De Filippi.

“Non state valorizzando Alessio Cavaliere-si legge tra le contestazioni del momento che tacciano il talent di Amici 2023 di penalizzare Alessio Cavaliere-, però intanto lui é amato dal pubblico e vi rosica un sacco potrebbe vincere la categoria ballo ma voi lo trattate come un fantasma… che schifo”, é uno dei commenti social più critici, a carico di Amici 2023 e a difesa del talento del ballerino di hip hop.











