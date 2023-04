Amici 2023, taglio sospetto alla sesta puntata del serale/ Cos’è successo?

La puntata del serale di Amici 2023 di ieri sera, sabato 22 aprile, ha destato numerose polemiche, dall’eliminazione di Ramon, ballerino favorito di Alessandra Celentano, al fatto che la puntata è finita molto prima del solito e, a quanto pare, non sono state trasmesse ben tre esibizioni dei concorrenti del famoso talent, condotti da Maria De Filippi.

La finale si avvicina sempre di più e il pubblico è sempre più attento a quello che succede nello show in onda su Canale 5: stando alle anticipazioni su questo sesto serale, erano previste tre esibizioni che, come si è visto, sono state tagliate dalla registrazione in onda. Ma cosa è successo?

Amici 2023, esibizioni tagliate dal serale? Il mistero dell’ultima puntata

Non si sa cosa sia successo, ma nelle anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici 2023 era stato specificato che ci sarebbero state le performance finali dei tre a rischio eliminazione, ovvero Mattia, Ramon e Cricca. Ma la puntata andata in onda ieri sera, invece, non le ha trasmesse, tagliate in modo molto brusco per passare direttamente alle carte, che hanno salvato Mattia. Però nessuno è riuscito a vedere la sua esibizione, né quella dei suoi compagni a rischio come lui. Dopo questo taglio netto, si è passati poi subito in casetta, dove è stato annunciato l’eliminato, ovvero il ballerino Ramon.

Ovviamente, dopo questo strano montaggio che ha lasciato perplessi tantissimi, il pubblico di Amici 2023 ha cominciato a lamentarsi sui social network, rendendo chiaro il disappunto provato dopo questa scelta stramba per il programma. Ingiusto, secondo gli utenti, non aver potuto assistere alle ultime esibizioni dei ragazzi coinvolti nel ballottaggio, anche perché chi ha seguito la registrazione dal vivo aveva già annunciato la cosa: una variazione classica di Ramon, Mattia una performance su “It’s my life” e Cricca con un suo brano. Cosa sarà successo? Non si sa, la produzione non ha ancora spiegato il motivo di questa scelta.

Amici 2023, al posto delle esibizioni arriva Enrico Brignano

Invece di trasmettere le esibizioni dei tre eliminati, il montaggio della produzione di Amici 2023 ha deciso di arrivare direttamente al monologo di Enrico Brignano, ospite in studio in attesa dell’eliminazione dal ballottaggio tra Ramon e Cricca. Il comico ha intrattenuto il pubblico in studio, stemperando la tensione del momento che di certo attanagliava i due ragazzi, in attesa del verdetto.

Brignano ha sdrammatizzato scherzando con Maria De Filippi, con Lorella Cuccarini e anche con Cristiano Malgioglio al quale il comico ha chiesto: “A Roma si diceva, quando non si andava a scuola, hai fatto sega. Io non so se tu hai mai fatto sega a scuola”. Insieme a lui, durante la puntata, ospite anche Gaia, che ha iniziato il suo percorso di successo proprio dopo la vittoria ad Amici. Nella sesta puntata del serale, la cantante ha presentato il suo nuovo brano, intitolato “Estasy”. Insomma, scelte di montaggio, scelte di produzione, non lo sappiamo. Sta di fatto che il pubblico dopo la puntata di ieri sera di Amici di Maria De Filippi è rimasto molto scontento: Maria riuscirà a farsi perdonare con le prossime serate? Staremo a vedere.

