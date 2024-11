Amici 2024, anticipazioni puntata 24 novembre su Canale 5: tutti gli ospiti

Oggi 24 novembre su Canale 5, a partire dalle 14, va in onda la nona puntata di Amici 2024. La padrona di casa, Maria De Filippi, torna alla guida del talent che, anche questa volta, sarà ricco di ospiti e di prove per gli allievi rimasti in gara, reduci da una settimana non priva di emozioni, scontri e sfide. A seguire le loro performance con attenzione è il sestetto di professori, composto da Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, e Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per il ballo.

Vybes e Francesca nuova coppia di Amici 2024? Lui pazzo di lei/ "Ha lineamenti angelici"

A giudicare le gare di canto e ballo dei ragazzi di Amici 2024 sarà, però, una giuria esterna, che in questa puntata è composta da Al Bano Carrisi e Brunori SAS per il canto, e Anbeta Toromani per il ballo. Maria De Filippi avrà, inoltre, un ospite d’eccezione presenterà il suo nuovo lavoro discografico, dal titolo ‘L’Attrazione’: Gianni Morandi!

Uomini e donne anticipazioni, puntata 21 novembre 2024/ Paolo furioso con Francesca, Amal si elimina

Le sfide, i compiti e le gare della nona puntata di Amici 2024

Partendo proprio dalle sfide, la nuova puntata di Amici 2024 si aprirà con quella di Vybes. Per oggi era prevista anche la sfida di Rebecca, allieva di Deborah Lettieri, ma chi ha seguito il daytime sa che la ballerina l’ha già affrontata e, purtroppo, l’ha persa. Alla sfida dell’allievo di Rudy Zerbi seguiranno, dunque, le nuove gare di canto e ballo, durante le quali vedremo esibirsi anche tutti i nuovi allievi che hanno recentemente ottenuto un banco: Antonia, per il canto, e Dandy, per il ballo.

Nel corso della nona puntata di Amici 2024 ci sarà, inoltre, una nuova gara inediti e una gara improvvisazione di ballo. Entrambe daranno al vincitore un premio molto speciale. Alcuni allievi saranno inoltre chiamati ad esibirsi sui compiti extra assegnati loro da uno dei professori della scuola.

Serena Carella e Albe stanno ancora insieme? Teoria social confermata/ Parla lui: "Sono innamorato della..."

Liti tra prof e una proposta choc di Alessandra Celentano

Quella di oggi 24 novembre sarà una puntata di Amici 2024 particolarmente accesa anche a causa di una serie di discussioni tra professori. In settimana, Deborah Lettieri ha avuto da ridire sul comportamento avuto da Emanuel Lo nei confronti della nuova ballerina della scuola Francesca. Nel corso della puntata, il prof replicherà alle accuse, scatenando uno scontro con la collega. Ci sarà, inoltre, una proposta inaspettata da parte della maestra Celentano.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.