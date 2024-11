Luk3 e Teodora di nuovo a rischio ad Amici 2024: cos’è successo nella nuova puntata

Nella puntata di Amici 2024 del 24 novembre, Luk3 e Teodora sono nuovamente finiti ultimi in classifica. La performance dell’allievo di Lorella Cuccarini è risultata la meno gradita dai giudici Al Bano e Brunori SAS, mentre quella dell’allieva di Deborah Lettieri ha ricevuto un voto basso da Anbeta Toromani. Il che porta i due allievi per la terza volta in sfida, che dovranno affrontare la prossima settimana.

È proprio sulla scia di quanto accaduto ai due allievi che Alessandra Celentano ha avanzato una proposta importante, che mette a rischio non solo Luk3 e Teodora, ma anche tutti gli allievi che nelle classifiche sono spesso negli ultimi posti. La maestra ha infatti chiesto alla produzione di poter aggiungere una nuova regola al regolamento di Amici, secondo la quale ogni allievo che arriva per tre volte ultimo nelle gare di canto o ballo è direttamente eliminato dalla scuola.

Alessandra Celentano vuole cambiare il regolamento di Amici 2024: la proposta

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, la risposta della produzione è stata che solo un professore può decidere se il proprio allievo deve lasciare la scuola di Amici 2024; tuttavia, qualora tutti i professori fossero d’accordo con la proposta, la regola potrebbe essere ufficialmente introdotta in questa edizione. L’unico a dirsi concorde con la Celentano è stato però Rudy Zerbi, il resto della commissione ha dunque rifiutato il provvedimento chiesto dalla maestra. Il che ha dato il via ad un’accesa lite tra professori, che ha allora portato Celentano a fare un piccolo passo indietro, portando da 3 a 5 le volte che un allievo dovrebbe arrivare ultimo per essere eliminato. Un cambiamento che non ha però cambiato l’idea dei prof contrari.