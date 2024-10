Amici 2024, cos’è successo nella registrazione della seconda puntata e com’è andata la prima sfida

Grandi sorprese arrivano dalle anticipazioni della registrazione di Amici 2024 di oggi 4 ottobre, durante la quale si è tenuta la prima sfida degli allievi che compongono la classe di Amici 24. Il meccanismo è sempre lo stesso: una giuria esterna ascolta e guarda ballare i concorrenti, dando un voto che crea, poi, una classifica. In questa prima puntata, come rivela SuperguidaTv, per i ballerini è arrivata come giudice esterno Eleonora Abbagnato, mentre per il canto Gigi D’Alessio. Maria De Filippi ha anche avuto un ospite musicale: il suo allievo dello scorso anno Petit, a cui ha consegnato il disco di platino per ‘Mammamì’.

Le classifiche di questa prima sfida di Amici 2024 sono state alquanto combattute. Per Eleonora Abbagnato, la migliore esibizione è stata quella di Teodora, allieva di Deborah Lettieri, che ha dunque conquistato il primo posto. Ultima, a sorpresa, la potente Sienna, che non è riuscita a dare il meglio di sé. Assente Gabriele che, come visto nel daytime di oggi 4 ottobre, ha deciso di abbandonare la scuola.

Nicolò primo in classifica ad Amici 2024, e scatena la lite tra Zerbi e Pettinelli

Passando alla classifica di canto di Amici 2024, Gigi D’Alessio ha ritenuto che la performance migliore fosse quella di Nicolò. È lui, dunque, il primo nella primissima classifica di Amici 24, seguito al secondo posto da Vybes. Ultimo, per D’Alessio, è Alena che ha cantato Niente canzoni d’amore. Nessun eliminato c’è stato in questa prima puntata, né allievi in sfida immediata.

Non sono però mancati i primi scontri, come quello tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Nicolò che, secondo il primo, manca di personalità e interpretazione. Si è detto però in disaccordo col prof anche Gigi D’Alessio, che ha invece elogiato il ragazzo. C’è stato, inoltre, anche un momento divertente, col ritorno in studio del gioco dei palloncini contenenti messaggi anonimi da parte dei ragazzi di Amici 2024.

