Luk3, cantante in gara ad Amici 2024, rischia ancora una volta di dover abbandonare la scuola. L’allievo di Lorella Cuccarini è finito ultimo nella classifica della domenica per la terza volta, il che vuol dire che dovrà sostenere l’ennesima sfida. Un risultato che ha portato Anna Pettinelli a chiedere una riunione eccezionale dei professori subito dopo la puntata domenicale. La speaker radiofonica non ha mai fatto mistero di non stimale Luk3, e i risultati ottenuti dal ragazzo nel pomeridiano non hanno fatto che confermare le sue idee.

È per questo che ha voluto convocare i colleghi, e Lorella Cuccarini in primis, per avvisarli di aver preso una decisione: oltre alla sfida per l’ultimo posto, qualora la vincesse, Luk3 dovrà affrontare un’ulteriore sfida voluta da Anna Pettinelli e contro un ragazzo scelto da lei. Una decisione che si è detta costretta a prendere, visto il comportamento secondo lei ostinato di Lorella Cuccarini.

“Tu ancora non pensi, visto che abbiamo faldoni di gente provinata che è piaciuta anche a te, di poter valutare una sostituzione! – ha esordito Anna contro Lorella – Non riesci a comprendere che questo ragazzo non è abbastanza maturo per questo percorso?” Furiosa è stata la replica di Lorella: “Luk3 è molto più maturo di tutti noi messi insieme, soprattutto di te!” ha tuonato contro la collega, che l’ha allora invitata a non offendere. “Luca sta crescendo, tu vedi solo la classifica. – ha continuato Cuccarini – Ci sono ragazzi che hanno bisogno di più tempo. Tu vuoi prendermi per sfinimento ma sono la persona sbagliata. Per me lui ha l’intelligenza e il talento, da parte tua è un accanimento!” “No, lo è il tuo!” ha replicato Anna Pettinelli, ribadendo che ormai la sua decisione sulla doppia sfida di Luk3 è presa.