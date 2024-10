Amici 2024, chi ha scritto il biglietto anonimo a Rebecca? Due sospettati

Anche quest’anno ad Amici 2024 iniziano le cosiddette “amicizie speciali” tra i concorrenti del talent di Maria De Filippi. A fare breccia nei cuori di tutti sembra essere al momento Rebecca, bellissima ballerina dall’enorme talento che subito si è fatta conoscere per il suo carattere sfrontato e deciso. Quest’ultima ha ricevuto nelle ultime ore un bigliettino segreto da parte di un ammiratore del programma e da subito è iniziata la caccia all’indiziato. Chi sarà l’autore del gesto romantico a Rebecca? La ballerina ha trovato la dedica non firmata durante il gioco dei palloncini fatto dai partecipanti.

Per ora, ad Amici 2024 sembra si stiano formando alcune coppie, ma si tratta solo di indiscrezioni (per adesso). Al centro del gossip spuntano Ilan e Rebecca, Alessia e Vybes e Teodora e TrigNO, anche se quest’ultimo sembra essere molto interessato anche a Chiara. Insomma, le ship si stanno facendo strada anche in questa edizione a 2024-2025, che è già partita ricca di colpi di scena e novità, come l’abbandono dopo una sola settimana di Gabriele Baio, uscito da Amici 2024 dopo essersi reso conto di non essere nel posto giusto.

Amici 2024, Ilan Muccino ha scritto il biglietto a Rebecca? Lui risponde a tutti

Ritorniamo a Rebecca, chi ha scritto il biglietto anonimo? Per ora gli indiziati principali sono due e si tratta di Ilan e Vybes. Il figlio di Gabriele Muccino ha mostrato un grande interesse nei confronti della ragazza, mentre Vybes la guarda sempre con imbarazzo. La ballerina è addirittura corsa da lui chiedendogli se avesse scritto il bigliettino, ma il cantante se l’è svignata con un timido “no” e un sorriso sotto i baffi. Intanto gli utenti di X non hanno perso tempo nel fare indagini, e per ora il sospettato sembra essere proprio lui, che si è imbarazzato davanti a lei.

Eppure, dopo che Maria De Filippi ha fatto leggere a Rebecca il biglietto, tutti hanno subito guardato Ilan Muccino, convinti che fosse lui l’autore: “Non sono stato io, giuro! Penso queste cose, ma non sono stato io!”, ha risposto il giovane cantante. Sui social spunta poi un ultimo sospettato: Niccolò, ma resta l’ultimo in classifica tra gli indiziati. Di certo manca poco per scoprire il nome del corteggiatore misterioso, che non potrà stare nascosto ancora per molto tempo…