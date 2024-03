Amici 2024, ED. 23/ Diretta puntata 17 marzo: speciale verso il serale, Kumo diventa un caso social!

Le novità su Dustin verso il serale di Amici 2024: anticipazioni e preparativi

Per ciò che concerne la messa in onda dello speciale domenicale, Amici 23 verso il serale , particolarmente influente via social si fa il caso della grande assenza di Kumo. Tra i 15 talenti cantanti e ballerini in corsa al serale l’allievo di Emanuel Lo risulta essere assente tra le prime inquadrature del format di Maria De Filippi. Tanto da destare il sospetto nell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici che il giovane possa essere infortunato o comunque non presente all’occasione, quindi a rischio uscita di scena dal talent show.

C'è posta per te 2024, ultima puntata/ Diretta e storie: Elisa e Furkan Palali di Terra Amara ospiti

(Agg. Di Serena Granato)

Mattia Zenzola é imbattuto

Lo speciale Amici 23 verso il serale si apre con l’entrata in studio di due vecchie glorie di Amici, Gaia Gozzi e Mattia Zenzola. I due ex concorrenti presenziano per introdurre il via alla fase serale del talent show all’orizzonte che li ha resi popolare agli occhi dei telespettatori.

Amici 2023-2024, Ed. 23/ Diretta puntata 10 marzo: Celentano e Zerbi presentano la prima squadra del serale!

15 sono i concorrenti ballerini e cantanti in gara, ammessi alla nuova fase, ma il vincitore uscente di Amici 22 , a detta dell’opinione dominante dell’occhio pubblico social, resta imbattuto. Si tratta di Mattia Zenzola. (Agg. di Serena Granato).

Le anticipazioni dello speciale

Lo speciale di Amici 2024 verso il serale, in onda oggi 17 marzo, ci trasporta nel pieno dei preparativi della prima puntata della fase finale del talent. Come lo scorso anno, il serale non sarà in diretta, bensì registrato nel corso della settimana. Ciò vuol dire che gli allievi hanno solo pochi giorni prima di sfidarsi sul palco di Canale 5. Chi ha avuto più tempo per prepararsi a prove e guanti di sfida è stato finora Dustin, il primo ad ottenere l’ambita maglia dorata.

Giudici Serale Amici 2024: chi sono?/ Maria De Filippi ha scelto: chi affianca Malgioglio

Proprio Dustin ha ricevuto dai prof delle squadre avversarie delle critiche inaspettate ma concordi. Il ballerino di Alessandra Celentano avrebbe dei piedi non bellissimi a detta di Todaro ed Emanuel Lo. Sarebbe dunque questo uno dei punti deboli sui quali potrebbero puntare nel primo guanto di sfida che vedrà il ballerino protagonista. Come accoglierà la sua agguerrita maestra queste critiche così decise? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024 verso il serale, anticipazioni puntata 17 marzo: gli allievi si preparano all’esordio

Mancano ancora un po’ di giorni al serale di Amici 2024, che avrà inizio sabato 23 marzo su Canale 5. I 15 allievi concorrenti sono stati però scelti e le squadre che si sfideranno nel serale di Amici 23 sono ormai quasi pronte a scendere sul palco e colpirsi con guanti di sfida e prove varie. In attesa del fatidico momento, oggi 17 marzo 2024 su Canale 5 va in onda una puntata speciale del talent, che mostra gli allievi di Amici verso il serale.

Come accaduto anche lo scorso anno, nella domenica che anticipa la settimana del serale su Canale 5 va in onda una puntata speciale di Amici, più breve del consueto daytime domenicale, che mostra la scalata degli allievi verso l’ambita maglia oro, le prime preparazioni per il serale e la formazione delle tre squadre che si daranno battaglia sul palco della prima serata del sabato di Canale 5.

Amici 23, verso il serale: i primi guanti di sfida per i 15 allievi in maglia oro

Nella puntata di Amici verso il serale del 17 marzo su Canale 5, verrà dunque mostrata l’assegnazione delle maglie del serale ai 15 ragazzi, che sono: Dustin, Marisol, Gaia, Sofia, Kumo, Lucia, Nicholas, Giovanni per il ballo; Holden, Petit, Lil Jolie, Ayle, Martina, Mida e Sarah per il canto. Li vedremo quindi iniziare le prove per imparare al meglio coreografie e pezzi da mettere in scena in prima serata, ma anche accogliere i primi guanti di sfida.

Ricordiamo infatti che anche quest’anno i professori avranno l’opportunità di inviare dei guanti di sfida ad allievi che appartengono alle squadre rivali. Nel merito, Anna Pettinelli ha già anticipato di essere pronta a lanciare guanti agli elementi della squadra di Rudy Zerbi in primis, da lei criticati soprattutto per la presenza scenica sul palco o la poca profondità.

Amici 2024: gli allievi scopriranno lo studio e il palco del serale?

Nella puntata speciale di Amici verso il serale assisteremo dunque alle reazioni dei ragazzi di fronte ai primi guanti di sfida, ma anche al loro entusiasmo al primo ingresso nello studio del serale e all’emozione di immaginarsi finalmente su quel palco dopo tanti mesi di lavoro e preparazione nella scuola di Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA