Amici 2024, Holden sbanca nelle vendite album/ É lui il vincitore, supera Sarah: la classifica FIMI!

Holden conquista il vertice nella classifica FIMI/Gfk relativa alle vendite degli album/Ep dei concorrenti finalisti uscenti di Amici 2024, superando persino la vincitrice del talent show Sarah Toscano.

Holden conquista il debutto più alto di Amici 23 in FIMI

Ebbene sí, può sembrare incredibile ma é reale, non ha vinto il circuito canto nemmeno la competizione in generale al confronto con il ballo al talent show di Maria De Filippi dell’edizione Amici 23, eppure Holden riesce a prendersi la rivincita. La rivincita per il figliastro d’arte di Laura Pausini arriva tra i dati di vendite aggiornati alla fine di maggio 2024 dal 24 al 30 nella Top of the music album di FIMI/Gfk, relativamente alle vendite, con le posizioni al rilascio degli Ep dei talenti cantanti uscenti di Amici 23. Holden segna il più alto debutto nella classifica di vendite degli album, con il primo Ep post-Amici 23 dal titolo Joseph, e al contempo fa meglio di ogni altro finalista della sua edizione del talent, al confronto con Petit, Mida e la vincitrice del circuito canto e in assoluto: Sarah Toscano.

Holden sbaraglia la concorrenza di Amici 2024: tutte le posizioni al debutto nella classifica di vendite album di Fimi/Gfk

Nel dettaglio, con il suo primo album Ep Holden si conquista la posizione #6 tra gli album più venduti in Italia, con il suo primo vero Ep, superando così le posizioni degli altri finalisti di Amici 2024 Petit, Mida e Sarah Toscano e i rispettivi lavori.

Mida e Petit, nel dettaglio, in Top 20 raggiungono il 12esimo e il 15esimo posto della classifica settimanale FIMI/Gfk con gli Ep Il sole dentro e quello omonimo. Esce fuori dalla Top 20 invece il disco omonimo di Sarah, che quindi in picchiata scende alla #23. Paradossalmente la vincitrice di Amici 2024 segna la posizione più bassa in classifica per le vendite degli album in Italia, seppur stazionando in Top30.











