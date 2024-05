Amici 2024, il calendario dei tour instore dei cantanti dopo la finale/ Le date dal 20 maggio

Solo 3 giorni dividono gli appassionati dal poter godere della finale di Amici 2024; uno spettacolo assicurato che anche quest’anno porterà all’incoronazione dell’allievo o dell’allieva più meritevole. Intanto, l’esperienza nel talent già per molti tra ex e finalisti è valsa come ottimo trampolino di lancio dato che – come riporta Novella 2000 – sono già disponibili luoghi e date delle tappe instore e dei concerti.

Si parte con Lil Jolie che il prossimo 17 maggio vedrà uscire il suo primo Ep: “La vita non uccide”. La giovane cantante partirà poi per il tour instore dopo Amici 2024 e la prima tappa (21 maggio) non poteva che essere la sua città natale – Napoli – per poi concludere il giro sempre in Campania; precisamente a Pagani in provincia di Salerno il prossimo 23 giugno. Stesso iter anche per Mida che nella stessa data della collega lancerà il suo primo Ep – Il sole dentro – per poi partire con il tour instore.

Amici 2024, le date dei tour instore dei cantanti

Il tour instore dopo Amici 2024 di Mida partirà il prossimo 20 maggio da Milano e – stando a quanto riportato da Novella 2000 – dovrebbe concludersi il 29 maggio a Palermo. Non manca all’appello anche un altro degli allievi più seguiti di questa edizione del talent: Petit. La data da segnare in rosso per l’uscita del suo primo Ep è sempre il 17 maggio mentre da Afragola, tre giorni dopo, partirà il suo tour instore che andrà a concludersi domenica 16 giugno a Cuneo.

Anche Sarah dopo la finale di Amici 2024 partirà con il tour instore, precisamente il prossimo lunedì 10 maggio da Torino; l’esperienza in giro per l’Italia si concluderà addirittura a luglio in provincia di Potenza. La rassegna dei tour instore proposta da Novella 2000 si conclude con le date di Holden che partirà da Roma il prossimo 24 maggio e si concluderà, sempre nella capitale, il prossimo 27 giugno.

