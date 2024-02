Amici 2024, Lil Jolie lascia Rudy Zerbi per Anna Pettinelli?/ Proposta choc: “Vieni nella mia squadra”, lei…

Lil Jolie cambia squadra prima del serale di Amici 2024? Arriva la proposta di Anna Pettinelli

Non sono mancati colpi di scena nel corso dell’ultima registrazione di Amici 2024. Nella puntata in onda domenica 3 marzo su Canale 5, si sono registrati due nuovi accessi al serale, un cambio di squadra effettivo e una proposta ancora in attesa di risposta. Sofia e Nicholas sono i ballerini che hanno ottenuto una maglia dorata nel corso della puntata, con il secondo che ha però deciso di lasciare la squadra di Raimondo Todaro per approdare in quella di Emanuel Lo. Ma non è tutto, perché la proposta di un cambio di squadra è arrivata anche per Lil Jolie.

Ricordiamo che Angela, questo il vero nome di Lil Jolie, fa parte della squadra di Rudy Zerbi, che sin dall’inizio di Amici 23 l’ha sempre sostenuta. Il suo percorso, d’altronde, è stato inizialmente costellato di prime posizioni, ma la seconda metà di questa edizione è stata per lei complessa. Lil Jolie si poi stabilita a metà classifica e, talvolta, anche nelle ultime posizioni.

Anna Pettinelli offre a Lil Jolie un posto nella sua squadra: la risposta dell’allieva di Amici 23 e la reazione di Zerbi

Un crollo che non è affatto piaciuto a Rudy Zerbi, che se prima elogiava costantemente la giovane cantautrice, ha poi iniziato a dimostrarsene deluso. Zerbi però non è l’unico ad aver notato il talento dell’allieva: anche Anna Pettinelli non ha mai fatto mistero del suo apprezzamento per Lil Jolie, motivo per il quale – di fronte ai tentennamenti di Zerbi nel darle un posto al serale – la coach ha avanzato la sua proposta: “Vieni nella mia squadra”.

Una proposta alla quale non c’è stata al momento della puntata risposta da parte dell’allieva di Amici 2024. Non c’è stata particolare reazione da parte di Zerbi, che ha chiesto a Lil Jolie di esibirsi e l’ha infine lasciata libera di fare la sua scelta.











