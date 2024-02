AMICI 2023-2024, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 3 marzo: Sofia al serale e Kumo a rischio?

Anticipazioni Amici 2023-2024, registrazione 29 febbraio della puntata del 3 marzo 2024: Kumo e Sofia al serale?

La nuova registrazione di Amici 23 sarà la penultima di questa edizione prima del serale. Il pomeridiano della domenica pomeriggio sta dunque per concludersi e lo farà con l’assegnazione delle ultime maglie oro disponibili, che in tutto sono 15. Nel corso della puntata che vedremo in onda domenica 3 marzo potrebbe arrivare la maglia del serale per Sofia, che nelle ultime settimane ha collezionato una serie di primi posti in classifica. Più dubbioso il destino di Kumo, l’altro allievo rimasto ad Emanuel Lo, che comunque non ha mai ottenuto scarsi risultati in classifica.

Amici 23, 15 posti disponibili al serale: chi è eliminato?/ Todaro e Pettinelli alle strette: chi rischia

Ciò dunque ci fa presagire che sia Kumo che Sofia conquisteranno un posto al serale, portando a tre gli elementi della squadra di Emanuel al serale. Ricordiamo d’altronde che il coach, settimane fa, ha deciso di eliminare Simone, per lui non ancora pronto a questa fase del programma. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23, Giovanni Tesse vs Nicholas Borgogni: chi va al serale?/ La sentenza di Raimondo Todaro

Chi accede al serale di Amici 23?

Oggi 29 febbraio 2024 si registra una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2023/2024, che andrà in onda domenica 3 marzo a partire dalle 14 su Canale 5. Potrebbe essere una puntata non semplice per gli allievi rimasti senza maglia oro e per Maria De Filippi, causa possibili nuove eliminazioni. Ricordiamo che le maglie dorate sono assegnate dai professori Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

Prima dell’assegnazione della nuove maglie del serale, sarà la volta delle nuove gare di canto e ballo. Nuovi professionisti di canto e ballo saranno chiamati a giudicare le performance dei ragazzi che non hanno ancora la maglia oro. La classifica porterà ad un primo e ad un ultimo e questo sarà per i professori un ulteriore elemento per capire chi merita di più di accedere alla fase finale del programma.

Amici 23, é guerra tra Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni: chi va al serale?/ La scelta di Raimondo Todaro!

Amici 23, anticipazioni: 15 posti al serale, chi è rimasto fuori ad oggi

Ad essere rimasti senza la maglia del serale di Amici 23, ad oggi, sono: Ayle e Nahaze – allievi di Anna Pettineli; Nicholas e Giovanni – allievi di Raimondo Todaro; Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi; Kia e Sarah, allieve di Lorella Cuccarini; Sofia e Kumo, allievi di Emanuel Lo. Due di loro saranno sicuramente eliminati, visto che il numero di allievi totale che avrà accesso al serale di Amici 2024 è di 15. Al momento sono in 8 ad avere la maglia: Holden, Martina, Petit, Mida, Dustin, Gaia, Marisol e Lucia.

Nel corso della nuova registrazione di Amici 2023/2024 è quasi certo che verranno assegnate nuove maglie. Zerbi potrebbe assegnarla a Lil Jolie, Emanuel Lo a Sofia. Resta da capire quale sarà il destino degli allievi di Pettinelli e Todaro, ultimi nelle classifiche complessive di canto e ballo.

Anticipazioni Amici 2024: Nicholas eliminato e Ayle al serale?

Facendo alcuni ragionamenti, di fronte alle ultime puntate del daytime di Amici 23, Anna Pettinelli potrebbe alla fine decidere di dare la maglia del serale ad Ayle. Non ha infatti mai fatto mistero di quanto creda nel suo talento, e il fatto di averlo fatto rientrare nella scuola dopo il suo addio è una prova tangibile di questo. Potrebbe dunque essere Nahaze a farne le spese.

Stessa situazione per Todaro con Nicholas. Nonostante l’impegno profuso nel suo percorso ad Amici 2024, per molti il ballerino non è all’altezza di sostenere un serale. Motivo che potrebbe spingere il suo stesso maestro a prediligere Giovanni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA