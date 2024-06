Amici 2024, Sarah Toscano ‘gioca’ a Uomini e Donne: “Con Holden in esterna? Andiamo!”/ I fan sognano…

Saranno anche tanti gli impegni professionali e musicali – appena uscito il videoclip di “Sexy Magica” – per Sarah Toscano dopo il successo ad Amici 2024 ma il mondo del gossip non arretra di un centimetro. Tra l’altro, proprio la cantante nelle ultime ore pare abbia partecipato – chiaramente non in maniera voluto – ad alimentare i sogni dei fan in relazione alla ‘ship’ con un altro ex volto di Amici di Maria De Filippi: Holden.

Sarah Toscano e Holden stanno insieme? Questa la domanda più gettonata fino a qualche tempo fa ma dopo la fine del percorso ad Amici 2024 è sembrato chiaro che non si potesse parlare di una vera e propria liaison. Gli indizi su interesse reciproco potrebbero anche esserci ma, a detta di entrambi, tra di loro vige unicamente stima e grande amicizia. Ma tornando a quanto accaduto di recente, Sarah Toscano è stata ospite – come racconta Novella 2000 – nel programma “Say Waaad?” di Radio Deejay ed è stato proprio in questa occasione che pare siano emerse nuove dichiarazioni sibilline.

Riavvolgendo il nastro, pochi giorni prima nel medesimo programma era stato ospite Holden che, alla domanda relativa a quale fosse il collega di Amici 2024 più stimato, aveva fatto proprio il nome di Sarah Toscano. Ebbene, come racconta il portale, il conduttore ha rigirato la domanda anche alla cantante che ha prontamente risposto: “C’era Holden ieri? Allora ti dico lui. Però, a parte gli scherzi; ti direi veramente lui perché scrive tutto quello che fa e si produce anche da solo, quindi tanto di cappello”.

Ma il vero siparietto che ha alimentato le speranze dei fan in merito alla nascita di un amore tra i due cantanti si è realizzato successivamente: Sarah Toscano, sempre a Radio Deejay, si è cimentata in un gioco dove sostanzialmente doveva affermare se avrebbe accettato oppure no una ‘esterna’, in stile Uomini e Donne, con una persona in particolare. Il volto in questione era proprio Holden e, con sorriso beffardo, la cantante ha confermato che non rifiuterebbe una uscita con il cantante: “Andiamo in esterna!”











