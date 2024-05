Amici 2024, Sarah Toscano sbotta: “Angelina Mango? Non sono la sua copia”/ “A Sanremo 2025 non so se andrò”

Sarah Toscano sbotta dopo la vittoria ad Amici 2024: “Angelina Mango? Non mi piace essere la copia di nessuno”

Da quando Sarah Toscano ha iniziato a farsi notare nel serale di Amici 2024 con le sue performance in molti hanno notato che come stile, presenza scenica e movenze somigliava molto ad Angelina Mango, oggi artista sulla rampa di lancio che ha partecipato e vinto il circuito canto della scorsa edizione del talent di Canale5. Insomma Sarah è stata definita la copia di Angelina Mango, frase che una giovane artista alla ricerca di una propria identità non è piaciuta per nulla e per questo, durante una lunga intervista rilasciata al magazine Chi, ha voluto esprimere la sua.

Sarah Toscano è sbottata: “Mi hanno detto ‘sei la copia di Angelina Mango’, che è peggio, siamo due ragazze giovani, sto facendo un percorso simile al suo, ma non mi piace essere identificata come la copia di un’altra artista. Nei suoi confronti c’è ammirazione, c’è tanta stima, come per tante altre star che pure hanno fatto Amici, Annalisa, Elodie, la Amoroso…” Insomma, alla vincitrice di Amici 2023, che ha confessato di far di tutto per farsi notare in scena, non piace essere paragonata ad altre artiste o addirittura essere definita la loro copia.

Spesso i vincitori di Amici partecipano alla successiva edizione del Festival di Sanremo, di recente è successo l’anno scorso con Angelina Mano. Sarah Toscano, però, in molte interviste ha frenato su tale possibilità ed adesso durante l’intervista a Chi ha mantenuto il punto: non vede la partecipazione come cantante in gara a Sanremo 2025 nel suo prossimo futuro. “Non so se ci andrò” ha premesso.

E subito dopo Sarah di Amici 23 ha spiegato meglio: “Perché ho soltanto 18 anni, non ho il senso di dover fare tutto subito, non sento ‘l’adesso o mai più’ non sempre la velocità è una virtù, so che questo è un periodo importante, ho un po’ i fari addosso ma questo non significa che per forza devo prendere, fare e andare. A Sanremo per queste cose devo aspettare il momento giusto e di avere la canzone giusta, che sia adesso o fra anni. Vedremo.”

