Amici 21, al via il serale/ Maria De Filippi: “Tutti ammessi, ecco le regole”

Amici 21, i concorrenti ammessi al serale festeggiano

Si avvicina il serale di Amici 21 e intanto è tempo di festeggiamenti nella casetta che accoglie gli allievi ammessi alla fase finale dello show. Come emerge dal daytime del talent (in onda l’8 marzo 2022 su Canale 5), i ballerini e i cantanti -per un totale di 18 concorrenti- per la prima volta sfoggiano le loro ambite maglie dorate, con cui si daranno battaglia al serale in partenza il prossimo 19 marzo 2022. Carola Puddu, Albe al secolo Alberto La Malfa, Serena Carella, John Erik Dela Cruz, Alex al secolo Alessandro Rina, Aisha Maryam, Dario Schirone, Sissi (Silvia Cesana) e Michele Esposito, abbiamo tra gli ammessi al serale. E ancora Calma al secolo Marco Barbieri, Crytical al secolo Francesco Paone, Alice Del Frate, Leonardo Lini, Nunzio Stancampiano, sono tra gli altri ammessi.

Amici 21, LDA vola al serale/ Lacrime di gioia con mamma Carmela, ex Gigi D'Alessio

LDA al secolo Luca D’Alessio (detentore del record di stream su Spotify Italia), Luigi Strangis, Christian Stefanelli, Gio Montana al secolo Giovanni Niro, si aggiungono poi ai compagni di studio promossi al serale. I ragazzi si danno, quindi, ora ai festeggiamenti, nelle ultime ore del pre-serale, quando giunge per loro un’importante comunicazione da parte di Maria De Filippi.

Amici 21, Rosa Di Grazia torna al serale/ Esplode il gossip sul ruolo top-secret

Maria De Filippi anticipa il serale di Amici 21: gli spoiler

La comunicazione di Maria De Filippi ai talenti di Amici 21 giunge attraverso un rvm della conduttrice che viene fatto recapitare ai ragazzi in casetta, un videomessaggio che lancia delle importanti anticipazioni tv della fase serale dello show in arrivo: “I prof hanno deciso di portarvi tutti al serale. Ogni squadra si compone di due professori, una di canto e una di ballo. La giuria sarà composta di 3 giudici e a ogni puntata ci saranno due o tre eliminazioni“.

I ragazzi ammessi al serale si dicono entusiasti della nuova avventura in arrivo, mentre manca sempre meno al via alla prima puntata serale. Tra le anticipazioni tv della fase serale di Amici 21, in particolare, va segnalato che Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero figurare nello studio tv, in due ruoli diversi: l’ex ballerino potrebbe confermarsi nel ruolo di uno dei tre giudici e la showgirl argentina potrebbe debuttare come ospite fisso.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo: nuova lite tra Ida e Alessandro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tra le novità emerse nel daytime, inoltre Crytical presenta il nuovo inedito, dal titolo Le mie parole sono armi e Alex riceve in dono da Michele Bravi l’inedito Senza chiedere permesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA