Amici 21 anticipazioni 21 marzo 2022/ Reazioni dopo l’eliminazione di Alice e Gio Montana

Amici 21, puntata del 21 marzo 2022

A partire dalle ore 16.10 circa, subito dopo una nuova puntata di Uomini e Donne, prenderà il via il daytime di Amici 2022 ed 21. Il talent show di Maria De Filippi è approdato ufficialmente nella sua fase Serale e proprio lo scorso sabato abbiamo assistito in prima serata su Canale 5 all’esordio dell’edizione. Cosa è accaduto dopo la puntata? Lo scopriremo nel daytime odierno in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, dove gli allievi della Scuola rimasti in gara sono già pronti a prepararsi in vista della seconda puntata del Serale.

Come abbiamo avuto modo di vedere, nella puntata di esordio ad avere la peggio sono stati due concorrenti, una ballerina ed un cantante. Si tratta di Alice Del Frate e Gio Montana. Per entrambi si è interro il sogno di proseguire nel talent show. “Non nego che mi sarebbe tanto piaciuto continuare a studiare all’interno della Scuola anche solo per qualche settimana in più”, ha ribadito anche su Instagram la giovane ballerina. “Mi dispiace esser uscita subito e non aver potuto dimostrare pienamente a tutti voi i miei progressi, di non esser riuscita a godermi il palco del serale in quelle che sarebbero statele mie uniche due esibizioni”, ha aggiunto, dicendosi comunque grata per le importanti lezioni di vita ricevute.

Concorrenti pronti per il secondo serale Amici 2022?

A dover lasciare Amici 2022 ed.21 nella prima puntata del serale è stato anche il cantante Gio Montana. La sua eliminazione è stata svelata solo in casetta ai concorrenti, una volta rientrati. Nunzio, rivolgendosi al secondo eliminato ha commentato: “Io non sono per niente deluso”. A quel punto non si è fatto attendere l’intervento di LDA: “Ma non sei il padre”, gelando così il compagno il cui discorso è apparso troppo eccessivo.

Nel corso della puntata di oggi di Amici 2022 ed.21 potremo quindi scoprire quali sono state le reazioni degli altri concorrenti alle prime due eliminazioni del serale ed assisteremo anche alle prove in vista del prossimo sabato. Già abbiamo avuto modo di vedere la ballerina Carola alle prese con una lezione della maestra Alessandra Celentano durante la quale non sono mancate le difficoltà. Anna Pettinelli, invece, ha voluto fare chiarezza per quanto riguarda il team Rudy Zerbi-Adriana Celentano, mentre Michele ha avuto una sorpresa da parte della madre.

