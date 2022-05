Amici 21, i 6 finalisti 2022/ Bilancio dei fan tra polemiche e ripescaggi

Amici 21, ecco i sei finalisti: i fan furiosi per l’assenza di una ballerina

Domenica 15 maggio, in prima serata su canale 5, in diretta, Maria De Filippi condurrà la finalissima di Amici 21. A contendersi la vittoria saranno sei allievi che, nel corso della semifinale, hanno staccato il biglietto per l’ultima puntata. Una finale attesa, ma anche ricca di polemiche sia per la presenza di sei allievi al posto dei cinque inizialmente annunciati sia per l’assenza di alcuni talenti che, a distanza di settimane dall’eliminazione, il pubblico continua a rimpiangere. I sei finalisti che, domenica sera, proveranno a portare a casa la vittoria sono i cantanti Sissi, Luigi, Alex e Albe e i ballerini Michele e Serena.

A far torcere il naso ai telespettatori è soprattutto la presenza di Albe e Serena per la modalità con cui hanno conquistato la maglia oro. Maria De Filippi, infatti, ha spiegato che, per un pari merito tra i due, è stato necessario fare una deroga al regolamento ammettendo sei finalisti e non cinque. Una decisione che ha scatenato la rabbia dei fan di Dario, unico eliminato della semifinale, ma soprattutto di Carola. Sono tanti, infatti, i fan del talent show di canale 5, convinti che uno dei posti della finale sarebbe dovuto andare a Carola, eliminata settimane fa.

A decretare il vincitore di Amici 21 sarà il pubblico attraverso il televoto. Dai pronostici del web e dalle quote dei bookmakers, pare che ad arrivare in fondo saranno i cantanti Alex e Luigi, protagonisti sia durante la prima fase che nella fase serale, di sfide sempre particolari e appassionanti. Stilisticamente e vocalmente molto diversi, ad oggi, Alex e Luigi sono in pole per contendersi la vittoria finale. La grande sorpresa, però, potrebbe regalarla Sissi.

Puntata dopo puntata, la cantante di Lorella Cuccarini, ha dimostrato una forte potenza vocale e una grande capacità interpretativa. Ciò che, a detta degli esperti manca, è la padronanza del palco. Ancora leggermente insicura delle proprie capacità, riuscirà a tirare fuori tutta la grinta di cui è dotata ereditando la coppia che, lo scorso anno, andò a Giulia Stabile?

