Amici 21, Maria De Filippi zittisce Nunzio: “Sii rispettoso”/ Gelo nella casetta…

Amici 21, LDA e Nunzio eliminabili del sesto serale: lo sfogo degli sfidanti

Il sesto serale di Amici 21, andato in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, ha segnato il ballottaggio finale tra LDA e Nunzio Stancampiano, i quali -tra le altre esibizioni- hanno conquistato il pubblico esibendosi rispettivamente in un duetto con Luigi in Se piovesse il tuo nome di Elisa e una coreo sulle note di Objection tango di Shakira. Il ballottaggio tra il cantautore e il latinista è stato all’ultimo sangue e appassionante, tanto che a detta di molti telespettatori i due non meritavano di finire a rischio eliminazione tra i concorrenti in corsa per il montepremi finale di Amici 21.

Amici 21, LDA eliminato/ Gigi D'Alessio: "Sa cosa sia il pregiudizio..."

E all’insegna della tensione si sono fatti poi i minuti di attesa al verdetto annunciato da Maria De Filippi, in un dialogo tra i due sfidanti. Nunzio è certo di perdere e a LDA dichiara: “Io oggi esco, ma sono vincitore, sono uscito con te, non con pinco pallino, sono contento qualsiasi cosa succede.. “. LDA però si dichiara in naufragio dell’io, ammettendo di non riconoscersi più sul palco, insomma la crisi è annunciata tra il peso dei pregiudizi e le assegnazioni di Rudy Zerbi che a partire da La paranza rappresentano per lui una gabbia: “Oggi non era giornata, ho dimenticato il mio inedito, Ma il cielo è sempre più blu… ho dimenticato il guanto. Il problema è che non ci sono più”. Ma Nunzio non ci sta e avvisa LDA: “Se oggi rimani e mi butti fuori devi spaccargli il cul* a tutti, stai buttando fuori Nunzio, sei stato un amico, un fratello… se devo uscire , lo faccio dignitosamente e ho fatto il massimo”.

Amici 21, LDA sorprende i fan con il nuovo singolo/ “Facciamo volare la Bandana!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💛 (@lucadalessio_real)

E a questo punto arriva il funesto verdetto di Maria De Filippi, che scatena la reazione polemica di Nunzio Stancampiano, poi stigmatizzata dalla conduttrice: “Arrivo subito al finale, esci tu Luca”.

Nunzio si ribella alla giuria di Amici 21

La reazione di Nunzio, al risultato del ballottaggio che lo ha visto contrapporsi a LDA, è indignata, tanto che il latinista grida al compagno cantautore: “Perché devi uscire tu? Ma che ca**ata è , non devi uscire tu!”. E alla polemica mossa da Nunzio contro la produzione di Amici 21, LDA così replica: “Ti voglio parlare da fratello. Fermati io non ci sto più con la testa, tu sì, siamo tutti forti”. Insomma, LDA ammette di essere in preda ad una crisi, motivo per cui accetta il verdetto sull’uscita di scena. E Maria De Filippi blocca Nunzio finito in escandescenza, con una stoccata: “Scusami Nunzio se mi permetto, ma devi essere rispettoso di Luca , questo momento centrale è lui e se ascolti quello che ti ha detto lui dimostra una maturità importante quando dice ‘ forse io sono arrivato …'”. Un intervento che fa piombare il gelo nella casetta di Amici 21. Nunzio resta di sasso e LDA rivolge un ultimo addio alla classe, prima della sorpresa per i fan (si tratta del rilascio di Bandana).

Nunzio piange ad Amici 21/ Si salva contro LDA ma contesta verdetto: "Ingiusto"

Il momento dell’eliminazione del sesto serale di Amici 21 è ora molto dibattuto in rete e c’è chi tra gli internauti invoca il ritorno del televoto del pubblico per il sistema di votazione ad Amici di Maria De Filippi. Con il televoto, forse, si sarebbe potuto evitare il tanto discusso ballottaggio LDA vs Nunzio. O forse no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA