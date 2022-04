Amici 21, LDA eliminato/ Gigi D’Alessio: “Sa cosa sia il pregiudizio…”

Amici 21, LDA fuori dalla finale: il web si schiera e spunta la reazione di Gigi D’Alessio

Il sesto serale di Amici 21, andato in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5 ha decretato l’eliminazione di Luca D’Alessio in arte LDA. Il “protetto” di Rudy Zerbi esce dalla scuola più amata dagli italiani per il volere dei 3 giudici adibiti alle votazioni alla fase serale del talent, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, dopo essere stato messo a rischio dagli insegnanti della scuola e i giurati, insieme ai ballerini Nunzio Stancampiano e Dario Schirone, per il ballottaggio finale ad eliminazione certa. L’uscita di scena da Amici 21 di LDA, uno dei candidati alla vittoria del talent per le quote di scommesse dei bookmakers, lascia il vuoto e dell’amaro per molti telespettatori, comuni e vip.

Non a caso sono innumerevoli i commenti web dei fan che contestano a gran voce l’uscita di scena di LDA da Amici 21, giunti in primis sui profili social del cantautore di Napoli: “Noi siamo fieri di te e del ragazzo speciale che sei, ti meriti il mondo noi siamo con te per sempre, amore ti amiamo tanto e grazie di esistere “; “Sei il POP allo stato puro. Vola con il record di stream!”, si legge tra i messaggi degli utenti comuni”. Poi, emergono i commenti di alcuni ex Amici, come l’emoticon di un cuore rosso pubblicato da Sergio Sylvestre e il messaggio del trapper milanese, Gio Montana: “Hai dato tutto, Luca!”. E non manca la reazione di Gigi D’Alessio, finito al centro delle accuse web degli haters che tacciano il 19enne di essere un “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto “figlio di”.

Gigi D’Alessio rompe il silenzio sull’uscita di LDA da Amici, tra le Instagram stories

Riattivatosi tra le Instagram stories, Gigi D’Alessio dal suo canto e in reazione all’eliminazione dal figlio terzogenito avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, si limita a condividere un link. Si tratta di un articolo di Fanpage che ha un titolo sibillino “LDA lascia Amici 21, la presenza silenziosa di papà D’Alessio, uno che sa cosa sia il pregiudizio”. Insomma, il cantautore e musicista di Mon amour lascia intendere con la sua storia su Instagram di aver scelto volontariamente di supportare Luca D’Alessio come uno spettatore comune, senza mai interferire nel percorso del 19enne con gesti plateali, a dimostrazione del fatto che il 19enne abbia intrapreso il percorso ad Amici 21 grazie alle sue forze.

E a testimonianza del messaggio sibillino lanciato da Gigi D’Alessio, in occasione dell’annuncio del verdetto dell’eliminazione da Amici 21 di LDA, Maria De Filippi ha tenuto a chiarire che il cantante di Mon Amour non abbia raccomandato il figlio e che non l’abbia mai contattata, neanche per farle gli auguri di Natale. “Eh, ma questa è maleducazione!”, ha chiosato l’eliminato LDA in lacrime, seguito poi dalla conduttrice: “Penso che tuo padre lo abbia fatto per ‘scelta’… Ricordi che ai casting ho detto di chi eri figlio e hai fatto i casting come tutti”. Nessuna corsia preferenziale, quindi, per LDA al talent. “Devi sudare e devi cadere, e quando cadi devi alzarti da solo”, è il messaggio di addio di LDA ad Amici 21.

Basteranno, quindi, i messaggi lanciati da Gigi D’Alessio e Maria De Filippi a mettere fine ai pregiudizi di chi affibbia a LDA gli appellativi di eterno “figlio di” e “raccomandato”?













