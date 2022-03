Amici 21 serale 2022, classifica stream su Spotify/ Chi primeggia tra LDA, Albe?

Amici 21 serale 2022: si avvicina la prima puntata e spunta la classifica provvisoria Spotify Italia

Si avvicina il via al serale Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto si delinea una prima classifica degli stream complessivi raggiunti dai cantanti in corsa al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, che vede primeggiare LDA, anche se contrastato dall’avanzata di Albe e Alex. Mentre manca poco al debutto del sabato sera targato Amici, che si preannuncia al pubblico tv un entertainment all’insegna delle varie novità (come il ruolo di ospite fisso coperto da Belen Rodriguez e -a grande richiesta- la riconfermata giura di qualità con i tre giudici di Amici 20, record di ascolti tv), l’ordine streaming complessivi provvisorio (i cui dati ripresi da OneArtist giungono da Spotify Italia, la piattaforma di streaming adibita agli ascolti ) consente di decretare il talento nel canto più ascoltato in assoluto dai fruitori di musica,, rispetto al numero di inediti ad oggi lanciati nella scuola di Canale 5.

Al primo posto in classifica, si posiziona LDA (membro del team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), con quota oltre 23 milioni di stream complessivi raggiunti con all’attivo 4 inediti, pubblicati ad Amici 21. Si ricordi che Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, è il concorrente- tra i 18 talenti ammessi all’atteso serale del talent- a registrare il record di stream imbattuto per un solo singolo, Quello che fa male, che da solo supera in queste ore quota 18 milioni di stream su Spotify Italia. L’inedito di successo ha raggiunto il disco d’oro e il disco di platino, secondo le certificazioni FIMI.

Testa a testa tra Alex e Albe nella classifica degli stream di Amici 2022

Al secondo posto in classifica stream di Spotify Italia targata Amici 21, poi, troviamo Alex (membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro) con oltre 13 milioni di stream complessivi raggiunti con all’attivo 4 inediti lanciati al talent. Il giovane si appresta a conseguire la sua prima certificazione FIMI di disco d’oro. Al terzo posto sul podio, anche se vicinissimo ad Alex, invece, si assesta Albe (membro del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini) con oltre 13 milioni di stream complessivi, raggiunti con all’attivo 4 inediti. Anche lui è certificato FIMI, insignito di disco d’oro con il singolo Millevoci. Quarta posizione per Sissi (membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro), che è a quota oltre 10 milioni di stream con all’attivo 3 inediti lanciati ad Amici. Quinta ed ultima posizione, nella classifica degli stream complessivi che riferisce agli ascolti su Spotify Italia, per Luigi Strangis, che registra oltre 7 milioni di stream complessivi, con all’attivo 4 inediti.

