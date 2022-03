Aka7even lancia un guanto di sfida a LDA?/ “Sono io il Justin Bieber italiano”

Amici 20, Aka7even si racconta a Tonica, dopo Sanremo 2022: guanto di sfida a LDA?

Ha di recente segnato il suo debutto al Festival della canzone italiana, concorrendo tra i Big della kermesse- a Sanremo 2022– e ora Aka7even, torna a parlare di sé, e l’occasione è un’apparizione tv a Tonica, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, In occasione del nuovo impegno tv, il protagonista di Amici 20 (si ricordi la stagione record di ascolti dello scorso serale di Maria De Filippi) e storico rivale di Deddy e Sangiovanni si racconta a ruota libera, tra privato e professione, dopo aver esibito il singolo sanremese dal titolo Perfetta così, per poi lanciare un guanto di sfida a LDA sull’idolo in comune, Justin Bieber.

“Penso di essere ancora agli inizi –esordisce nell’intervista, parlando dall’alto della sua esperienza nell’industria musicale, che in pochi mesi, all’età di 21 anni, lo consacra come un’icona del pop nostrano. Poi, aggiunge che “c’è sempre tanto da imparare” e il suo sogno è quello di portare in Italia il Pop made in USA, l’entertainment in senso lato, fatto di musica, effetti speciali las-vegasiani, fuochi d’artificio, coreografie sul palco, ispirato dai grandi miti tra cui in particolare Justin Bieber. “Ho seguito per 6 mesi delle lezioni di break-dance”, fa sapere Aka7even al secolo Luca Marzano, preannunciando quindi una svolta radicale alla sua musica, che presto potrebbe tramutarsi in un Pop coreografato che strizza l’occhio a quello made in America. Lancia così una sfida al grande protagonista e concorrente attuale di Amici 21 in corso, LDA al secolo Luca D’Alessio, anche lui da sempre ispirato al cantante canadese. Basti pensare che il figlio di Gigi D’Alessio ha dedicato ai fedeli supporters una cover natalizia -durante lo speciale ‘A Natale con Amici’- sulle note di Changes, una romatica ballad Pop di Justin Bieber, nel cui refrain la popstar traccia un parallelo tra lui e Dio rispetto ai cambiamenti che si presentano: “Affronterò i cambiamenti, ma ciò non significa che cambierò io; le persone cambiano, le circostanze cambiano, ma Dio resta sempre Dio”. Una cover quella di LDA diventata virale su TikTok e che ora consacra il talento di Amici 21 (record di stream su Spotify Italia con Quello che fa male) come il nuovo Justin Bieber italiano, agli occhi dei suoi fan. Ma intanto Aka7even sfida il concittadino di Napoli, ispirandosi proprio al bello e bravo Justin Bieber. Chi sarà ad aggiudicarsi il titolo di nuovo Justin Biber made in Italy?

Aka7even e l’importanza della famiglia, dopo il successo ad Amici e Sanremo

Nell’intervento a Tonica, inoltre, Aka7even ha confermato di essere ancora molto legato alla famiglia, il cui aiuto gli ha permesso di poter realizzare il sogno di affermarsi come un’icona del Pop italiano. ” Io sono molto legato a mia madre -fa sapere il cantante di Napoli, che in tenera età ha subito giorni di coma in seguito ad un’encefalite acuta -, il mio successo lo devo alla mia famiglia, i sacrifici che ho fatto con loro, hanno fatto sacrifici con me, e se non ci fossero stati loro non ce l’avrei fatta”.

Insomma, nonostante il successo raggiunto attraverso Amici e Sanremo, passando per la vittoria del premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, Aka7even resta con i piedi per terra, ancorato alle sue radici.



