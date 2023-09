Amici 22, Alessio Cavaliere: “Stavo per lasciare la danza a causa del mio fisico”/ “Sono grato a Maria…”

Alessio Cavaliere, la paura di non essere all’altezza dei canoni della danza

Sono trascorsi ormai mesi da quando il sipario è calato su Amici 22; tra i protagonisti, ha avuto modo di mettersi in mostra Alessio Cavaliere. Il giovane ballerino, seppur entrato a gara in corso, ha garantito performance di assoluto livello arrivando in fondo alla competizione. Intervistato da Lorella Cuccarini nel format Youtube “Dimmi di te”, il talentuoso danzatore ha offerto alcune rivelazioni sul passato e sull’esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

“Un paio di anni fa mi sono lasciato abbattere dalle mie paure; ho pensato di lasciare la danza e tutto questo mondo, tutto a causa di quello è il mio aspetto fisico“. Queste le parole di Alessio Cavaliere – riportate da Biccy . rilasciate nell’intervista a Dimmi di te, programma Youtube di Lorella Cuccarini. “Mi vedevo lontano dalla figura del danzatore alto e fisicato, giusto di linee… Quindi mi sono distaccato da questo mondo e ho pensato di abbandonare totalmente, per me è stata una fase davvero durissima“.

Alessio Cavaliere, la “salvezza” grazie ad un video e Amici di Maria De Filippi

Proseguendo nel suo racconto, Alessio Cavaliere ha poi raccontato a Lorella Cuccarini come sia riuscito a vincere contro la paura di non essere all’altezza, viziata da una percezione del proprio fisico non positiva rispetto ad alcuni stereotipi legati al mondo della danza. “Ciò che mi ha fatto riprendere è stato un video progettato con il mio maestro; mi sono reso conto che quello che voglio fare nella vita è ballare e stare in questo mondo.. Dopo è nato Amici; era una cosa a cui aspiravo, ma quel video è stato il punto di partenza”.

Verso la conclusione della chiacchierata con Lorella Cuccarini – riportata da Biccy – Alessio Cavaliere ha poi spiegato l’impatto con la realtà dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. “E’ stato strano; sono stato catapultato nel mondo esterno e tutti si complimentavano. Direi che è come andare da zero a cento, tutto molto improvviso”. Il ballerino ha poi aggiunto: “Ho ricevuto complimenti da persone sconosciute; erano persone alle quali avevo lasciato qualcosa e questo mi ha ripagato di tutto; adesso ho molti progetti e mi sento tanto grato a Maria ed Amici“.











