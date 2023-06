Amici 22, Angelina Mango regina dei concerti/ Fa il pieno di date: da Radio Zeta Future Hits Live a..

Angelina Mango fa incetta di date di concerti-evento: il debutto a Radio Zeta Future Hits Live, dopo Amici 22

É tra gli attesi ospiti nella line-up di Radio Zeta Future Hits Live, e non solo, Angelina Mango può infatti dirsi una regina annunciata dei concerti-eventi dell’estate 2023.

Il solo evento Radio Zeta Future Hits Live raddoppia, in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8. L’evento é previsto in due date, il 10 giugno presso il Foro italico di Roma e il 30 agosto 2023 all’Arena di Verona, e tra gli ospiti special guest annovera per la quota figli d’arte uscenti di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango insieme al fenomeno pop di Napoli, LDA.

Angelina Mango: "Il mio sogno proibito? Marracash..."/ La confessione

Il recordman di Amici 21 (che esordirà a NY canta in un ruolo inedito) per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti nei tempi più celeri nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, continua a collezionare date di concerti total request live. E Angelina Mango potrebbe seguire le orme di LDA, sotto il punto di vista dell’intrattenimento live. É infatti prevista un’agenda fitta di date di concerti per la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango.

Angelina Mango: "Se sono fidanzata? Sí, con Antonio Cirigliano"/ Ecco chi é il fidanzato musicista

Oltre gli eventi, gli instore: l’agenda di impegni per l’ex Amici 22

La giovane cantautrice di Maratea é prevista nella line-up dell’evento double di Radio Zeta powered by RTL.102.5. Ma non solo. Lei é anticipata all’RDS Summer Festival 2023, che tra giugno e luglio girerà l’Italia intera. Inoltre in continuo aggiornamento, tra le Instagram stories in evidenza online sul profilo social di Angelina Mango, vi sono in programma anche le date instore-tour promozionale del primo Ep, Voglia di vivere, che lei ha lanciato ad Amici 22 e il cui singolo estivo “Ci pensiamo domani” é candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023. Inoltre, la città campioni d’Italia (per il conseguimento del terzo scudetto alla league Italiana di Calcio Serie A Tim), Napoli, ospita oltre al fenomeno Pop LDA anche Angelina Mango: l’occasione é il Pizza Village, live show dal 16 giugno 2023.

LDA e Angelina Mango, insieme sul palco / Gli ex Amici conquistano Radio Zeta Future hits Live: la scaletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA