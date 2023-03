Amici 22: Maddalena Svevi “attacca” Samu/ “Un anno sopra di lui, ora il pubblico…”

Maddalena Svevi, lo sconforto dopo le prime due puntate del Serale di Amici 22

Amici 22 è ormai entrato nelle sue fasi più calde e dove il senso della competizione si amplifica anche a dispetto dei rapporti di amicizia. Dopo la seconda puntata del serale che ha decretato l’eliminazione di Piccolo G e Gianmarco Petrelli, gli allievi ancora in gioco riflettono su quanto fatto e si lasciano andare a riflessioni e considerazioni. Tra questi, Maddalena Svevi che ha dimostrato alcune perplessità in merito alle valutazioni ricevute nel corso dell’ultima puntata di Amici 22.

Nel corso del daytime odierno, Maddalena Svevi ha avuto modo di confrontarsi con Benedetta Vari in merito ai dubbi accumulati dopo le prime due puntate del serale di Amici 22. “Punto alla quinta puntata e non so neanche minimamente se ci arriverò…”, parte così il discorso della ballerina, palesemente sconfortata dopo l’esito non proprio positivo delle prime due serate. “A me rode pure sto ragionamento di Samu perchè ho passato un anno ad essere sopra di lui nelle classifiche; adesso perchè al Serale si guarda il pubblico…“.

Maddalena Svevi, dalla “stoccata” a Samu alle critiche ai compagni: “Pure voi in casa…”

Maddalena Svevi, nel pieno dello sconforto messo in evidenza nell’ultimo daytime di Amici 22, punta il dito verso un suo compagno di avventura in particolare: Samu. Secondo i ragionamenti del ballerino, i prossimi a rischiare della squadra CuccaLo sarebbero appunto Maddalena, Cricca e Benedetta, come sottolineato anche da quest’ultima. “Ti posso dire che mi sento un po’ sottovalutata? Pure da voi in casa. Facevamo le prove generali, tornavamo a casa ed ero sempre quella abbassata da tutti; e sono stata la prima a prendere la maglia“.

La clip dedicata a Maddalena Svevi si conclude dunque così, con i dubbi e lo sconforto della giovane ballerina che, parlando con Benedetta Veri, ammette anche di sentirsi tirata giù dai suoi stessi compagni. Dalle parole utilizzate nel pieno dello sfogo, emerge una leggera competitività in particolare nei confronti di Samu. Il suo giudizio sembra mettere in evidenza come, a dispetto della “superiorità” pre-serale di Amici 22, le gerarchia siano cambiate in funzione del giudizio del pubblico.











