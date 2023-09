Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme?/ “Visti mentre si baciavano, però…”

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, un’amicizia nata tra i banchi di Amici 22

L’universo del gossip è spesso condito dal gioco delle parti; c’è chi insinua e chi smentisce, o semplicemente chi adotta indifferenza. Nel novero delle “coppie” più chiacchierate del panorama televisivo, sono tornati al centro dell’attenzione Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ex allievi nella categoria ballo ad Amici 22. Già nella scuola era nata tra loro una tenera amicizia, cementata da una sorta di sodalizio anche professionale.

Chiaramente, la vicinanza tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari – una volta terminata l’esperienza ad Amici 22 – non poteva che dare adito a indiscrezioni e rumors sulla nascita di sentimenti ben oltre l’amicizia. I diretti interessati hanno lasciato a più riprese che le voci cadessero nel dimenticatoio; altre volte invece hanno avuto modo di smentire in maniera categorica una ipotetica relazione sentimentale. “Lei una persona che comunque c’è per me, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo“. Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Mattia Zenzola – riportate da Novella 2000 – che sembrano confermare un puro rapporto di amicizia, nulla di più.

Mattia Zenzola e Bendetta Vari, un retroscena infiamma il gossip

Nonostante le smentite e l’amicizia celebrata, non frenano i rumor sulla presunta liaison tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Sempre il portale riporta come sui social siano arrivate nuove indiscrezioni e retroscena che sembrano prestare il fianco ad un rapporto decisamente più intimo. A rilanciare il gossip è stata Deianira Marzano sui social, con tanto di testimonianza ricevuta da parte di una fan. “Quando li ho incontrati li ho visti baciare e mi hanno chiesto se avessi fatto foto, e di cancellarle“. Questo sarebbe – come ha spiegato l’esperta di gossip – un commento apparso sotto un recente video di Tik Tok.

Sempre Deianira Marzano – come riporta Novella 2000 – avrebbe poi aggiunto il resto della segnalazione ricevuta: “Poi sono stati visti anche da una ragazza che era all’evento in Abruzzo domenica sera che mi ha detto di averli visti baciarsi all’inizio della serata ed al termine di essa“. Se tutto ciò fosse confermato, sarebbe lecito credere che tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari possa esserci del tenero. A tal proposito, l’esperta di gossip ha aggiunto: “Ma infatti non capisco cosa ci sia di male, se fosse vero è una cosa bella!”











