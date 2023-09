Temptation Island, Mirko Brunetti rompe il silenzio su Perla e Igor/ Il commento glaciale: “Penso che…”

Temptation Island, il giudizio secco di Mirko Brunetti su Perla e Igor

Temptation Island ha dato una svolta significativa alla vita di Mirko Brunetti. Archiviata la storia d’amore con Perla Vatiero, l’ex protagonista del programma ha ritrovato l’amore al fianco di Greta Rossetti. Le sue attenzioni, ora, sono destinate solo al suo benessere e ha tutta l’intenzione di lasciarsi il passato alle spalle. A dimostrarlo è anche la sua reazione alla storia d’amore tra l’ex, Perla, e il tentatore Igor Zeetti. Anche loro, proprio come lui e Greta, si sono fidanzati subito dopo il programma.

Temptation Island, Vittoria Egidi insultata dagli hater/ "Schifosa donnaccia, fetente, bugiarda, marcia"

In un box di domande aperto su Instagram, un fan ha voluto chiedere a Mirko: “Cosa ne pensi di Perla e Igor?“. La sua risposta è glaciale e non aggiunge nulla di più alla mera cronaca dei fatti: “Che sono usciti insieme dal programma e che sono fidanzati“. Un giudizio secco e diretto, senza troppi fronzoli, che dimostra come Perla sia ormai il suo passato e alla quale è ora del tutto indifferente.

Temptation Island, Manuel e Isabella sul red carpet al Festival di Venezia/ La reazione del web

Mirko Brunetti e Greta Rossetti: l’amore a distanza procede a gonfie vele

Il presente e la felicità di Mirko Brunetti, ora, hanno un nuovo nome e un nuovo cognome: Greta Rossetti. La coppia è innamoratissima e, a dispetto delle voci di crisi, alimentate soprattutto dai recenti incontri della ragazza con l’ex Eugenio Colombo, il loro amore resiste. A chi gli chiede se la coppia non sta più insieme, l’ex volto di Temptation Island smentisce e replica: “Ragazzi/e ma certo e chi dice il contrario non ha nient’altro da fare. Viviamo a 600km di distanza e abbiamo ripreso a lavorare. Mi manca però come si dice, l’attesa aumenta il desiderio“.

Perla Vatiero e Greta Rossetti: scontro su Tik Tok dopo Temptation Island/ Scambio di frecciatine e...

Nonostante la distanza e la scelta di vivere e lavorare nelle rispettive città, la coppia trova sempre l’occasione per rimanere in contatto: “Non possiamo fare diversamente visto le tante cose che ci trattengono nelle nostre città. Però stiamo cercando di sentirci vicini il più possibile durante la giornata. Per fortuna esistono le videochiamate“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA