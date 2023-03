Amici 22, Niveo “sono cambiato tanto, bilancio positivo”/ “Rivedere Rita è stato…”

Amici 22, Niveo parla della sua esperienza: “Sono cambiato tanto“

Niveo è stato uno dei giovani allievi che si sono messi in mostra ad Amici 22, sebbene la sua avventura sia finita a un passo dal Serale. Nonostante il mancato traguardo finale, non rinnega nulla di questa esperienza nel talent show e, in un’intervista rilasciata a MondoTv24 e disponibile su Youtube, rivela quanto sia stata importante per lui: “Sono sicuramente cambiato tanto, tantissimo. Ho molta più consapevolezza di me stesso, e questa è una cosa fondamentale per crescere. Sono felice perché posso crescere tanto“.

Il giovane cantante ha anche tracciato un bilancio di questa avventura: “Il bilancio è quasi completamente positivo. Io facevo il cantante di strada, quindi cantavo per farmi conoscere dalla gente. Di negativo c’è stato qualche momento down, ma credo che nella mia vita sarebbe comunque arrivato. Però sono felice di aver potuto affrontarlo dentro Amici, perché sono stato tanto supportato. Ho affrontato momenti difficilissimi, credo i più difficili della mia vita. Però di positivo c’è tutto. Ho cantato davanti all’Italia e questa è una cosa eccezionale. Ho potuto studiare con dei professionisti incredibili. Diciamo che è l’occasione di una vita, quindi tutto positivo“.

Niveo: “Amicizia fantastica con Wax, Cricca, Piccolo G e Mattia“. E su Rita…

Niveo, nel corso della sua avventura ad Amici 22, ha anche stretto profondi legami di amicizia che sicuramente coltiverà in futuro. Durante l’intervista ha rivelato con quali colleghi ha creato i migliori rapporti: “Io ho un’amicizia fantastica con Wax, Cricca, Piccolo G, Mattia. Sono persone incredibili e sono state fondamentali nel mio percorso. Spero di vederle presto, anzi, spero che il loro percorso continui fino alla fine, però per me spero di vederle presto“.

Inoltre, il giovane cantante ha anche parlato del suo speciale rapporto con Rita, che ha ritrovato fuori dalla scuola di Amici 22: “Il mondo di Amici è una bolla rispetto al mondo fuori. Quindi vedere quella persona che è stata importante in quella bolla, rivederla nel mondo fuori è stato un po’ surreale. Ma è stato bellissimo rivederla e passarci del tempo qua fuori“.

