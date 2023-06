Amici 22: stoccata di Ludovica Grimaldi per Maddalena Svevi?/ “Ignorate i messaggi strani…”

Ludovica Grimaldi e il post sulla body positivity: scoppia la polemica

Sono trascorse diverse settimane dalla conclusione di Amici 22, culminato con il trionfo di Mattia Zenzola. Tutti i protagonisti hanno iniziato i rispettivi percorsi lontano dai banchi del talent di Canale 5, chi nel mondo del canto chi in quello della danza. Data la giovane età e le tendenze del momento, non mancano nel raccontare la tenerezza dei rapporti nati nella scuola che ancora hanno seguito anche dopo l’esperienza condivisa. Al netto di impegni e di momenti “social”, non mancano però le ruggini che solo ora sembrano emergere rispetto quanto visto nell’annata di Amici 22.

Come riporta Novella 2000, pare infatti che tra due ex allieve di Amici 22 non scorra buon sangue: si tratta di Ludovica Grimaldi e Maddalena Svevi. Le due ballerine sono finite al centro di un “intrigo” dal momento che la prima è stata accusata di aver lanciato una timida frecciatina all’indirizzo dell’ex concorrente. Nello specifico, Ludovica avrebbe pubblicato un post su Twitter sul tema del body positivy; sotto la lente d’ingrandimento del web sono però finite le dichiarazioni utilizzate per argomentare il tema. “Ma raga vi posso dire; la prova costume la fanno i ballerini prima di salire sul palco. Non vi fate prendere a male da messaggi strani e sbagliati; evviva i rotolini (e ve lo sta dicendo una che tutt’ora viene insultata per i suoi). Amiamoci!”

Ludovica Grimaldi, smentita la presunta frecciatina per Maddalena Svevi: “Non avevo visto la storia…”

Come anticipato, il post su Twitter di Ludovica Grimaldi – ex allieva di Amici 22 – avrebbe generato una vera e propria polemica sul web che chiamerebbe in causa Maddalena Svevi. Nello specifico, tutto sarebbe partito da una teoria dei follower; a detta di alcuni le sue parole erano indirizzate proprio all’ex compagna d’avventura tra i banchi di danza. La voce è giunta anche all’autrice del post che immediatamente ha tentato di stemperare gli animi e chiarire la sua posizione. “Come ho già detto, questa non è una frecciatina nei confronti di nessuno; mi dispiace che si sia pensata una cosa del genere, la storia di cui parlate non l’avevo neanche vista prima di scrivere quel tweet”.

Ludovica Grimaldi si è dunque ritrovata a dover smentire la frecciatina nei confronti di Maddalena Svevi; la coincidenza che ha scatenato la polemica sarebbe la distanza temporale tra il discorso della prima, e una storia su Instagram della seconda. Nello specifico, poco prima Maddalena aveva parlato tramite il suo profilo social di alcuni prodotti detox. “Volevo solo dire due cose per aiutare chi mi segue” – ha aggiunto Ludovica Grimaldi – “Perchè so come ci si sente e so a cosa porta avere questo tipo di pensieri; detto ciò, spero di essermi spiegata”.











