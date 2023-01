Amici 22, verità choc sul Capodanno gate: “Dettagli sconvolgenti”/ Una fonte rivela…

Amici 22: i dettagli di Alessandro Rosica sul Capodanno Gate

Emergono nuovi dettagli sul Capodanno Gate che ha sconvolto la scuola di Amici 22 e che ha portato all’addio di alcuni concorrenti. A svelarli è Alessandro Rosica della pagina Instagram “Investigatore Social” che racconta di essere venuto a conoscenza di tutto quello che è successo nella scuola di Amici durante la notte di Capodanno. Dopo aver parlato con una “fonte”, Alessandro Rosica racconta che la decisione di mettere tutti in sfida da parte di Maria De Filippi è arrivata perchè quanto accaduto sarebbe gravissimo.

Amici 22, la verità sul Capodanno choc/ "Allontanati, radiati...roba pesante"

“Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa?“, le parole di Rosica su Instagram.

Amici 22, Aaron Cenere sexy con Megan ed Eleonora/ Baciami e ballami é virale

Amici 22:

Alessandro Rosica non entra nel merito della questioni limitandosi a confermare la gravità dei fatti accaduto confermando come, la presenza delle telecamere ha permesso a Maria De Filippi e alla produzione di agire nel migliore dei modi. Infine, come riporta Biccy, ribadisce l’affidabilità della fonte che gli ha rivelato tutto spiegando come quanto accaduto ad Amici sia ancora più grave del caso Bellavia che ha sconvolto le prime settimane del Grande Fratello Vip 2022.

“La fonte che me l’ha detto è affidabile altrimenti non avrei parlato. Questa roba in tv non dovrebbe succedere, ma nemmeno nella vita reale. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”.

Aka7even, rivincita su Sangiovanni dopo Amici /Generazione zeta lo premia su Spotify

© RIPRODUZIONE RISERVATA