Amici 22: Wax, Angelina e Aaron conquistano il primo disco/ Data uscita e tracklist

Amici 22 di Maria De Filippi: la semifinale presenta i primi dischi “Ep” di Wax, Angelina e Aaron

La semifinale di Amici 22 di Maria De Filippi decreta i 4 concorrenti finalisti e i 2 eliminati e ancor prima della finale presenta i primi EP di Wax, Angelina Mango e Aaron Cenere. I cantautori e semifinalisti in corsa per un posto alla finale, in occasione della semifinale che decreta Wax e Angelina come due tra i quattro finalisti e Aaron Cenere eliminato ad un passo dalla finale, vede Maria De Filippi presentare in anteprima assoluta i primi lavori discografici in uscita dei cantautori semifinalisti. Trattasi degli EP – (acronimo di “extended play” che può definirsi lo stato embrionale e non di un vero e proprio album, ndr)- che segnano il debutto nel mercato discografico di Wax, Aaron Cenere e Angelina Mango. Questo, indipendentemente dal verdetto che decreta la rosa dei finalisti, alla semifinale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Ed é con la presentazione degli Ep di Amici 22, che trapelano in anteprima TV assoluta le cover, unitamente alle tracklist e le date di rilascio dei lavori musicali in uscita. “L’EP di Aaron “Universale” uscirà il 5 di Giugno -emerge non a caso, tra gli spoiler rilasciati su Instagram dal profilo social di Amici di Maria De Filippi, sul lavoro di debutto musicale di Aaron Cenere -ed è già disponibile il PRE-ORDER su Amazon nella versione esclusiva autografata! Ma le sorprese non finiscono qui, il 12 Maggio uscirà su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Visione led”! #Amici22″.

Anche Wax e Angelina Mango conquistano il primo Ep, con l’eliminato Aaron

All’anticipazione di Aaron, segue poi quella di Wax: “WAX” é il primo EP di Wax che uscirà il 26 Maggio ed è già disponibile il PRE-ORDER su Amazon nella versione esclusiva autografata! Ma le sorprese non finiscono qui, è disponibile anche il PRE-SAVE del suo nuovo singolo “Anni 70″ che uscirà il 12 Maggio su tutte le piattaforme digitali!”. E, infine, non può mancare lo spoiler del rilascio dell’Ep di Angelina Mango: “L’EP di Angelina “Voglia di vivere” uscirà il 19 di Maggio ed è già disponibile il PRE-ORDER su Amazon nella versione esclusiva autografata! Ma le sorprese non finiscono qui, è disponibile anche il PRE-SAVE del suo nuovo singolo “Ci pensiamo domani” che uscirà il 12

Maggio su tutte le piattaforme digitali!”.

