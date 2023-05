Amici 22, Wax rischia al ballottaggio in semifinale?/ “Ho già capito tutto..”

Amici 22, Wax non si qualifica tra i concorrenti della finale?

Wax rischia di non qualificarsi tra i concorrenti promossi alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi? La domanda sorge spontanea dal momento che, alle nuove pagelle redatte dalla stampa sui talenti in corsa per un posto alla finale di Amici 22, Wax divide ancora una volta, fortemente, la critica sul suo conto.

E in sede di valutazione, che la stampa rappresentata dai giornalisti delle testate web e cartacee più rilevanti in Italia stila relativamente al settimo serale di Amici 22, non mancano elogi per l’allievo di Arisa: “Wax – Voto: 7. Quando c’è stato da criticare lo abbiamo fatto, ma quando c’è bisogno di complimentarsi, non si scappa. Sarà la direzione musicale diversa intrapresa anche da Arisa nella scelta dei brani, ma la coppia ‘Una direzione giusta’ di Thasup, che riprende ‘Aspettando il sole’ di Neffa, e ‘Quelli che ben pensano’ di Fankie Hi-NRG, sono lo sfondo migliore che si potesse dare. Una direzione giusta la avrà e lo si percepisce anche nella forza con cui interpreta il brano”. La valutazione positiva, poi, prosegue su Wax: “Il dissing rappresenta il modo migliore per rispondere alle critiche, anche nostre, degli ultimi mesi, anche perché lascia parlare l’unica cosa che interessa: la musica. Nello scontro scrittura contro Angelina, conquista due volte il cuore del pubblico: il primo è per la dedica ‘Se ha vinto lei, ho vinto anche io’ ad Angelina. Poi la sua interpretazione, quasi dolorosa di ‘Ancora’, meriterebbe il rispetto dei giudici e magari la vittoria della sfida. Invece l’inedito ‘Anni 70’ è ancora in fase di ri-ascolto, tranne il ritornello: per quello c’è una playlist dedicata su Spotify, hits esitve 2023. (Fanpage.it – Vincenzo Nasto)”.

Tuttavia, la compagnia più critica della stampa, in sede di pagella potrebbe così anticipare Wax tra i concorrenti candidati al ballottaggio ad eliminazione nonché papabili eliminati alla semifinale, fuori dalla finale di Amici 22, che é attesa per il 14 maggio 2023: “Voto: 4 – Wax fa ancora i capricci (altrimenti non si parlerebbe di lui). Il piccolo principe del ghetto. Inq uesta settima puntata del serale, l’aspirante rapper Wax ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio: i capricci. Stavolta, coinvolgendo ‘Quelli che benpensano’, storica hit di Frankie Hi-NRG per farne un dissing contro la stampa, rea di non apprezzarlo a sufficienza. In settimana era scoppiato in lacrime davanti a una critica negativa e ora esonda in studio con la voglia di distribuire spicci a quelle malelingue ‘con le occhiaie’ che sarebbero i giornalisti”.

Wax replica alla sentenza critica

L’aspra valutazione, poi, prosegue: “Il bad boy, recluso nella scuola di Amici da Settembre scorso, ha definitivamente perso il contatto con la realtà. In particolare, con questa realtà: il fatto che si scriva di un ‘artista’, a maggior ragione se aspirante, è una benedizione. Per l’artista in questione, non certo per il giornalista, che di suo due minuti dopo passerà ad altro”. Ma non é tutto. La giornalista avversa a Wax rincara la dose, sentenziando: “Wax contesta ai critici di aver bocciato la sua cover di ‘Ti regalerò una rosa’, da lui rivisitata con un testo (banale) contro la violenza sulle donne. ‘Ho cantato con mio vissuto, come si permettono di giudicare?’, ha domandato a più riprese, anche tra le lacrime. Ogni cantautore mette in musica fatti personali. Lato critica, invece, si giudica il risultato, ossia la canzone, la performance, non certo la vita di chi la interpreta. Prenderla sul personale è da principianti. O da paracarri che fingono di non capire per spostare l’attenzione. Non ci soffermeremo sulla ferale versione di ‘Ancora’ di cui il giovinastro ha fatto scempio in questo serale perché sparare sulla croce rossa è noioso. A un passo dalla semifinale, comunque, nulla di nuovo: Wax continua a fare i capricci. E fa bene: a oggi sono l’unico motivo per cui si parla di lui. (Corriere.it, Grazia Sambruna)”.

La reaction a caldo all’ennesima aspra sentenza della giornalista? “Nome: Grazia Sambruna, ho già capito tutto, possiamo andare avanti”, replica piccato, Wax.













