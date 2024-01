Amici 23, nuovi retroscena sull’addio di Mew e Matthew/ “Non hanno deciso insieme e…”

Spuntano altri dettagli sull’abbandono di Mew e Matthew ad Amici 23

Nella casetta di Amici 23 non si fa altro che parlare dell‘addio di Mew e Matthew. I due artisti hanno deciso improvvisamente di abbandonare il talent condotto da Maria De Filippi, anche in questi giorni non sembra ancora emersa una reale verità sulla decisione dei due ex allievi. Fanpage ha provato a ricostruire la dinamica dell’accaduto ad Amici 23, svelando come la decisione di lasciare il programma di Mediaset sia stata presa dal ragazzo: “Avrebbero deciso di abbandonare Amici in fretta e in furia, senza neanche avvisare nessuno degli addetti ai lavori. Il primo a decidere di andarsene sarebbe stato Matthew. Finito terzultimo in classifica nel corso dell’ultima prova di abilità che aveva visto i cantanti della scuola sfidarsi tra loro, il ragazzo, già finito nelle ultime posizioni nelle precedenti classifiche, avrebbe deciso di mollare il programma” scrive il ben informato portale.

In seguito alla decisione maturata da Matthew, Mew avrebbe deciso dunque di non opporsi alla decisione del fidanzato ad Amici 23. Mew, che aveva rivelato già diverse volte che non sarebbe rimasta ad Amici 23 senza Matthew, avrebbe così deciso di seguirlo, senza rimuginare più di tanto. I due artisti non si sarebbero neanche consultati con nessuno prima di abbandonare la scuola, allontanandosi dalla casetta e dal format condotto da Maria De Filippi con mezzi propri, senza permettere a nessuno della produzione di provare a farli ragionare e magari tornare sui loro passi.

Amici 23, la famiglia di Mew si è arrabbiata dopo la decisione

Nei giorni scorsi anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha provato a scavare riguardo alla decisione improvvisa di Mew e Matthew ad Amici 23. In una segnalazione giunta sull’account Instagram di Deianira, una conoscente di Mew ha rivelato la versione dei fatti più accreditata fino a questo momento, appunto la scena,ta di Matthew di abbandonare Amici 23, con la ragazza che avrebbe seguito a ruota il fidanzato: “Noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo. Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente”.

Prima di lasciare la casetta di Amici 23, Mew ha però deciso di lasciare un bigliettino ai suoi ex compagni del talent, invitandoli a proseguire l’avventura. “Portate il vostro cu*o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”.











