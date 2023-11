Amici 23, Petit canta ‘Come nelle favole’ e fa innamorare Vasco Rossi / Il gesto del cantante sui social

Amici 23, Petit si esibisce sulle note di Come nelle favole e fa innamorare Vasco Rossi

Petit ha infiammato Amici 23 esibendosi sulle note di Come nelle favole di Vasco Rossi. Il giovane artista del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sembra aver fatto centro, visto che la performance è arrivata anche alle orecchie di Vasco, che pare aver apprezzato in modo molto particolare la prestazione del giovane allievo del format di Mediaset. Il celebre rocker ha condiviso tra le storie di Instagram l’esibizione dell’eccellente Petit, regalando una grande emozione al cantante. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nel dettaglio cosa è accaduto.

Domenica 12 novembre è andata in onda il solito appuntamento con il programma Amici di Maria de Filippi. Al centro della gara, è andata in scena una sfida di scrittura tra Petit, Holy Francisco e Mida. Il fil rouge dell’ardua sfida era un tema importante e molto delicato: la donna. A giudicare la creatività dei vari allievi, ci ha pensato una nota ex allieva della scuola, la bravissima Giordana Angi. Holy Francisco ha invece interpretato il recente successo Bellissimissima di Alfa; Mida ha optato per Piccola stella senza cielo di Ligabue e Petit ha puntato su Parlami di Fasma. Il nipote di Nadia Rinaldi ha aggiunto al brano delle emozionanti strofe dedicate alla mamma Veronique che hanno toccato le corde del cuore di Giordana.

Petit strappa i complimenti di Giordana ad Amici 23

Giordana Angi, pur avendo apprezzato l’estro di tutti e tre gli sfidanti, ma ha deciso di assegnare il successo a Petit. “Holy molto bravo, era tosta, Mida, hai fatto un’operazione complicata. Complimenti a tutti, sono in difficoltà. Ma c’è una frase che mi ha conquistata: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”. Sempre nel mezzo della puntata di domenica, Salvatore Moccia (in arte Petit) si è collocato al terzo posto nella gara delle cover, intanando, appunto, Come nelle Favole dell’amatissimo Vasco Rossi.

La sua prestazione è arrivata fino agli occhi e alle orecchie del cantante di Zocca, che ha reagito in modo del tutto inaspettato, ma che non rappresenta una novità per Vasco, sempre molto attento a quello che accade nel talent condotto da Maria De Filippi. Il famoso artista ha così repostato tra le sue Instagram Stories la clip in cui il cantante interpreta il suo grande successo. Un bel colpo per il giovanissimo Petit che, incredulo, ha ricondiviso il contenuto. Nella passata edizione la stessa sorte era toccata ad Angelina Mango ed Aaron.











