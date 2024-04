ELIMINATI QUINTO SERALE AMICI 2024, CHI SONO?/ Via Lil Jolie, ma Sarah torna a rischio con Aurora sul finale

Lil Jolie eliminata al serale di Amici 2024, Sarah finisce di nuovo al ballottaggio contro Aurora

La nuova puntata del serale di Amici 2024 si è aperta, come preannunciato, con l’eliminazione tra Lil Jolie e Sarah. Dopo l’arrivo dei giudici, Maria De Filippi ha chiamato le due ragazze al centro dello studio che si sono, così, sfidate. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, ad avere la meglio è stata Sarah. La prima eliminata del quinto serale è, dunque, Lil Jolie.

Hanno così avuto luogo le tre manche, ognuna delle quali vinta dalla squadra di Zerbi e Celentano. La prima li ha visti contro la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo, e ha visto Sarah finire nuovamente al ballottaggio per l’eliminazione. Seconda sfida quella contro Todaro e Pettinelli, che ha visto andare in eliminazione Aurora, la sostituta di Gaia. Infine, l’ultima manche, è stata ancora contro i CuccaLo, vinta dai Zerbi-Cele. A finire al ballottaggio è stato Mida. Proprio quest’ultimo è stato salvato dalla giuria, che ha dunque mandato in eliminazione definitiva Aurora e Sarah. Il secondo eliminato del quinto serale di Amici 23 è dunque una tra le due ragazze. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I pronostici sull’eliminato del quarto serale di Amici 2024 tra Lil Jolie e Sarah

Puntata particolare quella di Amici 2024 del 20 aprile. Il quinto serale avrà infatti due eliminati e uno è quello rimasto in attesa dalla scorsa settimana. Ricordiamo, infatti, che Lil Jolie e Sarah sono finite al ballottaggio per l’eliminazione, e attendevano in casetta l’esito della votazione della giuria che, però, non è arrivato. Michele Bravi ha infatti chiesto una prova extra che le due cantanti hanno accettato e che esibiranno all’inizio del quinto serale.

Se Lil Jolie si esibirà su ‘Cercami’ di Renato Zero, Sarah dovrà farlo sulle note di ‘Per un’ora d’amore’ dei Matia Bazar. Ma chi, tra le due, finirà tra gli eliminati di Amici 2024? I pronostici, al momento, danno come favorita Lil Jolie, salvo che Sarah non faccia un’esibizione in grado di surclassare la rivale.

Amici 2024, la squadra di Zerbi e Celentano verso la prima eliminazione?

Al momento, gli allievi rimasti in gara sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah, Mida e Sofia per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Lil Jolie, Martina (e Gaia) per la squadra di Pettinelli e Todaro. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Lucia, Nicholas e Giovanni.

Ricordiamo che chi tra Lil Jolie e Sarah vincerà, potrà rientrare in gara e gareggiare nuovamente con la propria squadra. Alla luce di questo, qual è la squadra che rischia di più nel quinto serale di vedere un elemento tra gli eliminati di Amici 23? Statisticamente parlando, potrebbe essere il team di Zerbi e Celentano.

Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è l’unico a non annoverare elementi tra gli eliminati di Amici 2024 . È ormai palese che questo accade perché i loro concorrenti sono tra i più forti di questa edizione, nonché tutti papabili finalisti. Tuttavia la giuria potrebbe decidere di mandare il meno forte della serata al ballottaggio per l’eliminazione, qualora la squadra dovesse perdere. A rischio, essendo già finita in passato al ballottaggio, c’è al momento Marisol.

Valutando invece le altre squadre di Amici 23, possibile eliminato è Gaia, o meglio Aurora, la ballerina che ha preso il suo posto fino a quando non guarirà dall’infortunio. La sua, però, è una situazione in bilico, che potrebbe convincere la giuria a non premiarla. Infine a rischio potrebbe finire (nuovamente) chi tra Lil Jolie e Sarah si salverà dall’eliminazione. È chiaro, infatti, che la giuria al momento non sia del tutto convinta sulle due cantanti.

Come vengono scelti gli eliminati del quinto serale di Amici 23

Ma come si arriva alla scelta degli eliminati del serale di Amici 2024? Ricordiamo che, alla fine di ogni manche, la squadra perdente vedrà uno dei suoi componenti finire in eliminazione provvisoria. Alla fine della prima manche non ci sarà più un eliminato definitivo, ma provvisorio. A lui si aggiungeranno gli eliminati provvisori delle successive due manche. I tre si sfideranno nel finale di puntata: uno sarà salvato subito, gli altri due torneranno in casetta, dove scopriranno dalla voce di Maria De Filippi chi è l’eliminato del quarto serale di Amici 2024. Non resta che attendere le anticipazioni per scoprire chi abbandonerà la gara di Amici 23.











