Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 20 aprile: Lil Jolie Vs Sarah, Mida alla prova

Amici 2024, le anticipazioni della registrazione del quinto serale del 20 aprile

Oggi 18 aprile si registra la quinta puntata del serale di Amici 2024, che vedremo poi in onda sabato 20 aprile in prima serata su Canale 5. Una puntata diversa dal solito, visto che Maria De Filippi partirà non dalla consueta sfida a squadre, bensì dall’esibizione delle due concorrenti finite al ballottaggio la scorsa settimana.

Come sempre, le esibizioni saranno votate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro tre va il compito di decretare la vittoria di una delle due squadre in sfida, oltre a quello di sorteggiare poi una delle tre buste, che annuncerà quale squadra sarà il via alla nuova sfida del serale di Amici 23. Una parte della gara molto importante, visto che chi inizierà, potrà gestire esibizioni e prove da schierare a suo piacimento, scegliendo anche l’avversario da sfidare.

Lil Jolie contro Sarah: il quinto serale di Amici 23 inizia con la sfida e l’eliminato tra le due

Torniamo però alla sfida iniziale, che anticipa la nuova manche a squadre. Il quinto serale di Amici 2024 si è concluso con il ballottaggio per l’eliminazione tra Lil Jolie e Sarah. Le cantanti erano in attesa dell’esito che, tuttavia, non è arrivato. Michele Bravi non è riuscito a fare la sua scelta tra le due giovani artiste e ha perciò chiesto loro se volessero ulteriormente sfidarsi su un brano scelto da lui.

Sia Lil che Sarah hanno accettato l’ulteriore sfida. La prima dovrà dunque esibirsi, all’inizio del quinto serale di Amici 23, sulle note di ‘Cercami’ di Renato Zero; Sarah, invece, sulle note di ‘Per un’ora d’amore’ dei Matia Bazar. Sarà questa esibizione a decretare chi tra le due sarà definitivamente eliminata da Amici 23. L’altra potrà invece rientrare in gara e concorrere nelle prove del quinto serale.

I guanti di sfida della quinta puntata del serale di Amici 2024

Arriviamo dunque ai guanti di sfida di questo quinto serale di Amici 2024. Dopo una settimana di stop, Anna Pettinelli è tornata all’attacco con Mida. Ha infatti inviato all’allievo di Lorella Cuccarini un nuovo guanto di sfida, che lo vedrà in competizione con Martina sulle note di ‘Besame mucho’. Questa volta Mida ha deciso di accettare il guanto, anche perché Anna Pettinelli ha scelto una canzone molto più vicina al suo mondo.

Ad essere scontenta del guanto è però Martina. Per la cantante, Anna Pettinelli non ha voluto sottolineare le sue qualità, mettendo dunque in piedi un guanto che non sia così a suo favore rispetto a Mida. “Il punto di certo non posso assicurarlo“, è stata la conclusione dell’allieva rispetto alla decisione della sua coach.

Non mancherà anche questa settimana ad Amici 23 il guanto di sfida tra prof. Zerbi-Celentano, Cuccarini e Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, come sempre giudicato da Malgioglio, Bravi e Giofrè. Sarà poi interessante scoprire se Aurora, la ballerina sostituta di Gaia, questa settimana riuscirà ad esibirsi e se conquisterà il suo primo punto in gara.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici 23 di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 2024 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.

