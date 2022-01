Amici: inediti di Aisha, Alex, Crytical e Rea su Radio Zeta/ Da stasera in avanti…

Quattro brani inediti di Amici saranno inseriti in programmazione su Radio Zeta a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 16 gennaio 2022. Una grande novità per Aisha, Alex, Crytical e Rea, i quali, nel corso dell’appuntamento domenicale con il talent show condotto da Maria De Filippi, hanno scoperto che i loro pezzi saranno trasmessi dall’emittente radiofonica divenuta il riferimento della generazione del futuro, che, tra l’altro, nell’ultima rilevazione Ter, ha visto crescere i suoi ascolti del 20%.

Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, è stata chiamata dalla De Filippi per l’ascolto dei quattro inediti e ha sorpreso i concorrenti di Amici, che si sono visti recapitare singolarmente una marea di complimenti. Ad esempio, ad Alex Gentile ha detto: “Sei cresciuto e sei in linea con Zeta”. Ad Aisha, invece, ha asserito: “Altro che Bad Vibes, Good Vibes! Hai il ritmo nel sangue”. Crytical, dal canto suo, compie 18 anni proprio oggi: esiste un modo migliore di festeggiare? “Ecco il tuo regalo di compleanno, la tua canzone da mezzanotte su Radio Zeta”, ha esclamato Federica Gentile, complimentandosi poi con Rea, che canta “con grande naturalezza, sembra tu non faccia nessuno sforzo. Quando canti, racconti qualcosa. E viene voglia di ascoltare quello che hai da dire”.

AMICI, QUATTRO INEDITI SU RADIO ZETA: CHI SONO AISHA, ALEX, CRYTICAL E REA

L’approdo dei quattro inediti dei concorrenti di Amici Aisha, Alex, Crytical e Rea sulle frequenze di Radio Zeta rappresenta indubbiamente un buon viatico per le loro carriere musicali, che stanno conoscendo i rispettivi esordi proprio in questi mesi. Dalla mezzanotte di oggi i quattro inediti di Amici entreranno nella programmazione musicale di Radio Zeta e saranno gli ascoltatori a dire la loro (su Rtl 102.5 Play potranno esprimere la propria preferenza e votare la canzone che amano di più).

Chi sono i protagonisti di questo exploit? Aisha ha 17 anni e vive a San Tammaro, in provincia di Napoli, con la mamma, il compagno e le sue sorelle. Ama ascoltare le canzoni di Doja Cat e di Remi Wolf e canta perché è l’unico modo in cui riesce ad esprimersi liberamente, senza alcun tipo di paletti. Troviamo poi Alex, che ha 21 anni e vive a Turate, in provincia di Como, insieme alla sorella e alla mamma. Ha vissuto in Inghilterra dal 2015 al 2019 e ha frequentato le scuole lì fino ai 16 anni, studiando anche musica a Cambridge e a Londra e appassionandosi ad essa grazie al padre. Scrive per esternare quello che ha dentro. Francesco, in arte Crytical, ha 18 anni e vive a Montesilvano, in provincia di Pescara, con i genitori e la sorella maggiore. Il suo modello musicale è il rap, di cui ascolta spesso le canzoni di Mezzosangue, Nf e Nitro. Canta perché è sempre stato il suo sogno e il suo modo di esprimersi e scrive perché trasforma quello che vive in sensazioni che trovano la sintesi perfetta nelle sue parole. Infine, Rea è Maria, 18 anni, residente a Bologna coi genitori. Il suo gatto si chiama Fifi, ma lei lo chiama solamente ‘gatto’ perché le sta terribilmente antipatico. Caratterialmente dice di essere molto impulsiva e poco paziente. Per lei cantare significa tutto, è l’unico modo attraverso il quale elabora i suoi sentimenti e si mette a nudo.

