Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2022?/ Indiscrezione “Sul palco con Amadeus…”

Maria De Filippi calcherà il palco del Festival di Sanremo 2022? Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata dal sito del magazine “Economy”, secondo cui il volto televisivo di Canale 5 tornerà all’Ariston in occasione della kermesse canora matuziana, dove farebbe ritorno esattamente a un lustro di distanza dalla sua ultima apparizione in presenza (datata 2017 e al fianco di Carlo Conti, ndr). Abbiamo specificato “in presenza” perché durante il Festival 2020, che ha preceduto di poche settimane il divampare della pandemia di Coronavirus in Italia, Queen Mary fu in qualche modo protagonista del Festival, grazie a una telefonata in diretta con Amadeus e Fiorello (e con quest’ultimo che aveva assunto le sue sembianze e l’aveva imitata a inizio serata, ndr).

L’ipotesi è molto forte e si potrebbe definire ufficiosa, a tal punto che nei prossimi giorni dovrebbe giungere la conferma ufficiale del coinvolgimento di Maria De Filippi in questo Festival di Sanremo 2022. Ma quale sarà il ruolo affidato alla presentatrice di “Uomini e Donne” e “C’è Posta per Te“? Soltanto ieri sera Amadeus ha svelato ai microfoni del Tg1 i nomi delle cinque donne che lo affiancheranno nella conduzione dell’evento e quello della consorte di Maurizio Costanzo non figura fra questi. Tuttavia, per lei sarebbe stato studiato un ruolo speciale, che non dovrebbe neppure ricoprire in solitaria…

MARIA DE FILIPPI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022? “INSIEME A LEI CI SARÀ ELODIE…”

Attenzione, dunque, perché Maria De Filippi dovrebbe giungere al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 per presentare in via ufficiale i Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina 2026. Un onore che condividerà con altre due quote rosa: dovrebbe trattarsi di Frida Bollani e di Elodie, che proprio nel talent show “Amici”, targato Mediaset e condotto dalla De Filippi, mosse i primi passi della sua carriera musicale, che da quel momento è stata costantemente in ascesa e l’ha portata anche a partecipare in veste di concorrente a Sanremo.

In attesa di ulteriori conferme circa la presenza di Maria De Filippi a Sanremo 2022 (e, quindi, anche di Elodie e Frida Bollani), ricordiamo che, sin qui, sono soltanto due i nomi ufficializzati degli ospiti d’onore che prenderanno parte alla rassegna canora: stiamo parlando di Checco Zalone e Cesare Cremonini.



