Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi nel mirino delle critiche del web per un gesto: cos’è successo al Grande Fratello 2024

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sono le protagoniste di una polemica che sta infiammando il web dopo la seconda diretta del Grande Fratello 2024. Le due showgirl, che insieme ad Eleonora Cecere compongono il trio delle Non è la Rai (che valgono come unico concorrente nel reality), sono finite nel mirino del web a causa di un video (che trovate alla fine dell’articolo) ormai diventato virale e che, secondo tanti, avrebbe come protagonista Ilaria Clemente.

Ciò che ritiene gran parte del web, è che Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo prendano in giro Ila, in particolare puntando sul suo fisico. Nel video in questione, Pamela e Ilaria chiacchierano dopo la puntata e la Petrarolo sembra fare un commento sulla Clemente, che le Non è la Rai hanno nominato poco prima. “L’amica tua è saggia, eh?”, ha affermato inizialmente Pamela, tra le risate. “Sì, però anche…”, ha risposto Ilaria, facendo poi il gesto che ha scatenato le critiche feroci del web.

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi prendono in giro Ila Clemente per il suo fisico? Il video

Nel video, Ilaria Galassi sembra mimare un corpo grasso, gesto col quale, secondo il web, si sarebbe riferita proprio a Ila Clemente. Il mimo sembrerebbe inequivocabile, il che potrebbe essere oggetto di forti discussioni, anche nel corso della prossima diretta del Grande Fratello 2024. Certo, bisogna dire che l’interpretazione nasce dal web e, al momento, non c’è alcuna conferma certa che le due donne stessero effettivamente facendo body shaming e per di più su Ila. Sta di fatto che il video ha sollevato un vero e proprio polverone – tanto che molti hanno trovato il gesto ‘uno schifo’ – ed è destinato a far parlare anche nei prossimi giorni. Signorini affronterà la questione in diretta al Grande Fratello?

