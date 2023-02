Ana Paula Guedes e Ignazio Boschetto si sono lasciati?/ “È finita: con la distanza..”

ANA PAULA GUEDES E’ LA FIDANZATA DI IGNAZIO BOSCHETTO

Ana Paula Guedes è ancora la fidanzata di Ignazio Boschetto? Questa sera il trio de Il Volo sarà ospite infatti della nuova puntata di “C’è Posta Per te” e la presenza nel salotto televisivo del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi sarà l’occasione anche per riaccendere i riflettori sulla vita sentimentale dei tre ragazzi che, a partire da Naro, Bologna e Roseto degli Abruzzi hanno conquistato il mondo. E se in due altri articoli quest’oggi parliamo anche delle compagne, vere o solo presunte, di Piero Barone e Gianluca Ginoble, qui invece scopriamo qualcosa di più quella che fino a qualche tempo fa era la dolce metà del tenore felsineo classe 1994.

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble fidanzati?/ "Sono felice: siamo simili"

Ana Paula Guedes, 27enne di origini brasiliane, è una ballerina nota da tempo al pubblico italiano: da sempre appassionata di danza e coreografia, col tempo era diventato un volto conosciuto della televisione del Paese brasiliano tanto da diventare una delle insegnanti della versione locale di “Ballando con le Stelle”. Nel frattempo, la ragazza si è laureata anche in Ingegneria Civile completando il percorso di studi ma il suo nome aveva cominciato a circolare su magazine rosa e siti di gossip quando era diventata di pubblico dominio la sua storia con Ignazio Boschetto: pare che i due si siano conosciuti durante la prima fase della pandemia, come aveva rivelato il tenore durante una ospitata da Silvia Toffanin a “Verissimo”.

Piero Barone è fidanzato?/ "No, molti trovano la loro l'anima gemella: io invece..."

IGNAZIO BOSCHETTO: “CON LEI E’ FINITA, TUTTE LE COSE HANNO UN…”

“In questo momento della mia vita sto benissimo, lei è dall’altra parte del mondo: dopo mesi a scambiarci messaggi e video-chiamarci, sono andato in Brasile a incontrarla e da lì stato bello” aveva confessato tempo addietro Ignazio Boschetto, parlando in toni molto dolci di Ana Paula Guedes. Nonostante i pochi scatti social che li vedevano apparire assieme e in cui i due ragazzi celebravano il loro amore, pare che adesso sia tutto finito: sempre in occasione di una ospitata a “Verissimo”, il tenore aveva risposto con un pizzico amarezza a una domanda sull’argomento. “Andiamo avanti… è finita” aveva detto il diretto interessato, citando il problema della distanza ma provando a sdrammatizzare sulla fine di questa storia con la consolazione di aver imparato una lingua nuova, il portoghese.

IL VOLO - NATALE A GERUSALEMME, CANALE 5/ Scaletta, canzoni e... regali

“Oramai è finita da qualche mese, da giugno: le cose hanno un inizio ma non si sa come vanno poi a finire” aveva detto Ignazio Boschetto durante quell’intervista assieme ai suoi due colleghi de Il Volo, senza che però il pubblico riuscisse a scoprire altro anche perché il diretto interessato, forse emozionato, non aveva rivelato altri dettagli alla Toffanin. A dire il vero, anche se si tratta di riflessioni fatte col senno di poi, i fan più fedeli di Boschetto sui social avevano notato che da qualche tempo le foto di coppia sui rispettivi profili dei due avevano cominciato a diventare sempre meno frequenti, senza dimenticare che in passato la Guedes aveva spesso seguito il compagno durante i suoi viaggi. In attesa di nuove conferme da parte dei diretti interessati, oppure di nuovi colpi di scena, pare che sia stata dunque la lontananza ad aver messo la parola fine a questa relazione a distanza a cui peraltro il ragazzo sembrava tenere molto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA