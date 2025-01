Anche gli angeli mangiano fagioli, film di Rete 4 con Bud Spencer e Giuliano Gemma

Sabato 18 gennaio 2025, la programmazione tv del pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:10, prevede una delle commedie più amate della storia cinematografica, dal titolo Anche gli angeli mangiano fagioli.

La pellicola, prodotta nel 1973, è scritta e diretta dal celebre cineasta E.B. Clucher, nome d’arte di Enzo Barboni, diventato famoso per il suo lungo sodalizio artistico con la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill in alcuni progetti cinematografici cult, come Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità e I due superpiedi quasi piatti.

La colonna sonora è realizzata ancora una volta dal duo musicale dei fratelli De Angelis, gli Oliver Onions, che hanno lavorato alle musiche di ben 16 film con protagonisti i due attori.

Chi è Francesco Paolantoni/ Il dolore per la morte dei genitori e il periodo buio

In questa occasione, però, ritroviamo solo uno dei due membri della celebre coppia artistica, ovvero Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, ex campione di pallanuoto che aveva esordito sul grande schermo nel 1954 in Siluri umani di Antonio Leonviola.

Al suo fianco l’attore Giuliano Gemma, vincitore del David di Donatello nel 1977 per la sua interpretazione ne Il deserto dei tartari.

Nel cast anche: Robert Middleton, Bill Vanders, Steffen Zacharias, Riccardo Pizzuti, Francy Fair e George Wang.

Perché Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello?/ Fatale il provvedimento dopo lite con Helena

La trama del film Anche gli angeli mangiano fagioli: due improbabili gangster

Anche gli angeli mangiano fagioli racconta la storia di un lottatore di grande talento di nome Charlie Smith (Bud Spencer), celebre nel settore con lo pseudonimo di “Uomo del Mistero”, e di un ragazzo di nome Sonny (Giuliano Gemma), assunto nella palestra in cui l’uomo si allena come semplice tuttofare.

Una sera i due vengono coinvolti in una rissa e attirano l’attenzione di uno degli uomini del boss Angelo (Robert Middleton), un tale Cobra che propone loro di iniziare a lavorare come vigilanti in un locale di proprietà del criminale.

Una sera, però, a causa di un malinteso, picchiano il senatore O’Riordan (George Rigaud) impegnato in uno dei tavoli da gioco, provocando l’ira del boss che teme che la sua attività possa subire delle ripercussioni.

Jessica Morlacchi, chi sono i genitori Mauro e Marina/ "Mio padre ha sempre desiderato questo per me"

Dato l’incidente, Charlie e Sonny vengono dirottati dal boss nella riscossione del pizzo dai negozianti della zona ma, anche in questa occasione, si rivelano inadatti a questo ruolo, stringendo amicizia con quelle che sarebbero dovute essere le loro vittime e spingendosi in un territorio gestito da un’altra gang criminale.

Inizia, così, una guerra tra bande, in cui i due uomini si troveranno coinvolti senza volere.

Per fortuna riusciranno ad uscire da questa situazione sani e salvi e torneranno alle loro vecchie vite senza grandi difficoltà.