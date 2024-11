Lo chiamavano Trinità…, diretto da E.B. Clutcher

Sabato 23 novembre, la prima serata di Rete 4, alle ore 21:35, vedrà protagonista uno tra i film western più amati della storia cinematografica, Lo chiamavano Trinità…. La pellicola del 1970 vede alla regia E.B. Clucher, che l’anno successivo curerà le riprese anche del sequel, intitolato …continuavano a chiamarlo Trinità.

Carmen Russo, chi è? Le confessioni choc: "Falsificavo documenti"/ "Fellini? Mi dava le pacche sul..."

Le colonne sonore, invece, sono a cura del celebre musicista e direttore d’orchestra Franco Micalizzi, che lavorerà nuovamente con il regista in numerosi lungometraggi, come Ciao nemico (1982), Nati con la camicia (1983) e Non c’è due senza quattro(1984).

Nei panni dei famosissimi Trinità e Bambino, una delle coppie che ha lasciato una firma indelebile nel cinema italiano, in particolare nel genere spaghetti western, ovvero quella composta da Terence Hill e Bud Spencer, duo artistico che ha collaborato in ben 18 progetti cinematografici a partire dalla fine degli anni ’60 fino alla metà degli anni ’90.

Dario Acocella, chi è l'ex marito di Bianca Guaccero/ "Abbiamo sempre tutelato nostra figlia Alice"

Nel cast del film Lo chiamavano Trinità…. anche: Farley Granger, Remo Capitani, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte, Ezio Marano e Luciano Rossi.

La trama del film Lo chiamavano Trinità…: due fratelli uniti dalle scazzottate

Lo chiamavano Trinità… racconta le avventure di un abile pistolero di nome Trinità (Terence Hill), conosciuto in tutto il West con il soprannome di “la mano destra del diavolo”. L’uomo si sta comodamente facendo trasportare dal proprio cavallo quando finalmente raggiunge la cittadina in cui il suo scorbutico fratello Bambino (Bud Spencer) sta lavorando in qualità di sceriffo.

Mauro Graiani, chi è marito di Milena Miconi e figlie Sofia e Agnese/ "All’inizio era solo amicizia, poi..."

Quest’ultimo è riuscito ad ottenere questo posto con un inganno, infatti aveva ucciso durante una sparatoria colui che avrebbe dovuto realmente ricoprire questo ruolo e, dato che nessuno dei cittadini ancora lo conosceva, aveva deciso di rubarne l’identità così da avere tutto il tempo per organizzare un importante furto di una mandria posseduta dal maggiore Harriman (Farley Granger).

Quando arriva in paese, Trinità assiste proprio allo scontro tra suo fratello e tre uomini di Harriman e, dopo averli sconfitti, Bambino nomina Trinità vicesceriffo, affinché lo aiuti a sconfiggere per sempre il suo nemico.

Ciò che non sanno, è che l’uomo è disposto davvero a tutto pur di aumentare le proprie ricchezze, anche attaccare una comunità pacifica di mormoni.

Trinità e Bambino non sono però disposti a restare a guardare e a suon di cazzotti riusciranno a fermare le mire ambiziose di Harriman e a mettere fine per sempre alla sua tirannia.