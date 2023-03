Andrea Agnelli, chi è/ Dedica della compagna Deniz Akalin: “Non sei mai fuggito e…”

ANDREA AGNELLI, CHI E’ E VITA PRIVATA

Chi è Andrea Agnelli e cosa sappiamo della sua vita privata e sentimentale, tra l’ex moglie, l’attuale compagna e i quattro figli? Questa sera Rai 3 ha in programma la messa in onda del documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” per la regia di Emanuele Imbucci e che ricorda la figura dello storico numero uno della FIAT a vent’anni dalla sua scomparsa: e tra il racconto del personaggio e i ricordi di chi, amici e famigliari, l’ha conosciuto ci sarà spazio anche per uno dei nipoti più in vista, ovvero il figlio di Umberto Agnelli, fratello dell’avvocato, e della seconda moglie di lui, Costanza Caracciolo. Ma cosa sappiamo dell’ex presidente della Juventus, dimessosi negli ultimi mesi, e dei suoi amori che negli ultimi anni sono finiti sotto la lente di ingrandimento anche del gossip nostrano?

Classe 1975 e già direttore non esecutivo di Stellantis, oltre che amministratore di Exor, la figura di Andrea Agnelli ad oggi rimane soprattutto legata alla sua presidenza della Juventus per tredici anni, ovvero dal 2010 al 2023, traghettando i bianconeri dal periodo post-Calciopoli a una nuova stagione di trionfi: successi che però rischiano ora di essere parzialmente oscurati dalle inchieste in corso e dalla decisione lo scorso novembre, da parte dello stesso Agnelli e dell’intero Cda juventino, di dimettersi e che secondo John Elkann sarebbe stata dettata dalla necessità per Andrea di difendersi meglio nelle sedi opportune. A livello privato, i riflettori non si erano mai davvero accesi su Agnelli jr. almeno fino a quando il suo matrimonio con la prima moglie, l’inglese Emma Winter, conosciuta in quel di Losanna quando entrambi lavoravano per la Philip Morris International.

AGNELLI, LE NOZZE CON EMMA WINTER: POI LA STORIA CON DENIZ AKALIN E…

Durante il matrimonio tra Andrea Agnelli ed Emma Winter (i due erano saliti all’altare nel lontano 2005) sono nati i due figli della coppia, ovvero Baya e Giacomo. Tuttavia, dal 2015 il figlio di Umberto è legato sentimentalmente a un’altra donna, Deniz Akalin, da cui ha avuto altre due eredi: ma qui bisogna fare un salto indietro nel tempo dato che attorno alla donna di origini turche c’è un curioso intrigo. La diretta interessata infatti era stata sposata con Francesco Calvo, il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus e scelto proprio per il rinnovamento dopo l’epopea bianconera di Agnelli: dopo aver ricoperto ruoli differenti in società dal 2011 al 2014, qualcuno scrive che proprio la relazione col presidente Andrea l’aveva spinto a cambiare aria (da qui i tre anni al Barcellona, poi la Roma e infine il ritorno a casa a Torino). Ma cosa era successo?

Prima di separarsi dal precedente marito, Deniz Akalin aveva avuto una figlia, Mila: la modella turca poi aveva cominciato una relazione con l’allora numero uno della Juventus e da lì si è arrivati alla nuova esperienza di genitori, con la nascita di Livia Selin e Vera Nil. Oggi, che la relazione tra Agnelli e Akalin sia salda, lo conferma chi conosce bene la coppia e la stessa donna che, in un momento di difficoltà del compagno a seguito dalle dimissioni dal Cda della Juventus, ha voluto dedicargli una lettera in cui manda delle frecciatine a qualcuno e gli offre la propria solidarietà: “Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolo della tua vita. Solo io e te sappiamo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che hai fatto” aveva scritto la ex modella, aggiungendo che “Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre per come lavori: non ti fermi; sei coerente e insistente (…) La responsabilità è nel tuo sangue: mai una volta ne sei fuggito, anche quando significava prendersi la colpa per gli altri o per errori che non erano i tuoi (…) sono orgogliosa e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. (…) Ti amo! Ieri, oggi e domani”.











