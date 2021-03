Andrea Arcangeli, ex fidanzato Matilda De Angelis/ “E’ pazzesca, non sbaglia mai…”

Andrea Arcangeli non hai mai pensato di fare l’attore, ma è quel che è diventato. L’ex fidanzato di Matilda De Angelis era pronto a trasferirsi a Milano per studiare Architettura, visto che aveva frequentato il liceo artistico a Pescara, invece è finito a Roma, a fare l’attore appunto. Così ha conosciuto la collega, con cui ha avuto una storia d’amore che è finita recentemente. «Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi», ha detto nell’ottobre scorso la giovane attrice a Grazia. La prima parte da protagonista comunque per Andrea Arcangeli è stata Fuoriclasse, serie Rai con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè. L’esordio al cinema è con Tempo instabile con probabili schiarite, film con John Turturro.

Nel frattempoAndrea Arcangeli ha continuato a studiare. A Roma, infatti, studia Arti e Scienze dello spettacolo, il Dams della Sapienza. Ma è stato impegnato anche sul set de Il paradiso delle signore, ha lavorato nel cortometraggio Loris sta bene, poi nel lungometraggio The Startup e Dei. Il 2018 è anche l’anno della serie Trust, ma la popolarità arriva soprattutto con Romulus, mentre ora fa parlare di sé per il ruolo di Roberto Baggio nel film Il divin Codino.

ANDREA ARCANGELI SU MATILDA DE ANGELIS “NATA PER FARE L’ATTRICE”

Andrea Arcangeli e Matilda De Angelis hanno fatto sognare i loro fan con la loro storia d’amore, ma non stanno più insieme. La stima reciproca però non è svanita. Già in passato l’attore ha definito la giovane una delle attrici più brave della sua generazione. «È pazzesca, è una macchina più di me», raccontò in un’intervista a Lux. Quando stavano insieme capitava spesso di preparare i provini insieme e di aiutarsi a vicenda. «Lei non sbaglia mai, nemmeno quando ha un giorno in cui è in crisi. Fa questo lavoro per caso, ma è nata per farlo». In quell’intervista ammise di essere di parte, perché stavano insieme, ma di sicuro non ha cambiato idea.

In quell’occasione rivelò anche un retroscena su Matteo Rovere: «Lui ha capito che quella ragazza che non aveva mai fatto niente avrebbe dovuto fare Veloce come il vento e aveva perfettamente ragione». Dunque, è sempre stato convinto che Matilda De Angelis è nata per fare l’attrice: «Non ti sbaglierà mai una battuta, non farà mai male una scena, non ci sarà mai un momento in cui si dimentica quello che deve dire».



