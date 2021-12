Andrea Bocelli/ Lo show di Natale dei record è in streaming “Sarà bello tornarci”

Andrea Bocelli duetterà assieme a Claudio Baglioni nella nuova puntata di Uà, Uomo di varie età, show in prima serata di Canale 5. Il 63enne artista pisano siamo certi che regalerà grandi emozioni al pubblico di casa, lui che ha una voce unica e inconfondibile, artista in grado di rivoluzionare il mondo della lirica, adattandolo al pop. Numerosi i successi ottenuti nel corso della prestigiosa carriera da parte di Andrea Bocelli, e fra questi anche un album dedicato interamente al Natale, datato 2009, dal titolo My Christmas. Nello stesso il tenore di Lajatico ha interpretato alcuni brani classici del periodo natalizio, canzoni che sta riproponendo in questi giorni al Teatro Regio di Parma per uno spettacolo memorabile dal titolo “Believe In Christmas – Encore”.

Si tratta non di un’esibizione dal vivo bensì dello streaming dello stesso evento musicale che Andrea Bocelli aveva tenuto un anno fa sempre a Parma, e che aveva letteralmente rapito il pubblico in particolare a seguito di un duetto molto emozionante con la figlia Virginia. L’evento si tenne in piena terza ondata, con l’Italia divisa in zona rossa e arancione, ed è considerato uno dei più grandi successi del periodo pandemico. Proprio per questo si è deciso di riproporlo in tre diverse serate pre-natalizie (oggi la seconda serata, domani l’ultima), perfette per l’atmosfera che stiamo vivendo. Per poter assistere allo spettacolo bisognerà acquistare i biglietti, e ricevere così il link dedicato per lo streaming. “È stato un momento di puro incanto – aveva commentato Andrea Bocelli subito dopo l’esibizione – per me e la mia famiglia: un paese delle meraviglie natalizio sbocciato e custodito all’interno di uno dei teatri d’opera più belli del mondo”.

ANDREA BOCELLI, LO SHOW DI NATALE DISPONIBILE FINO AL 12 DICEMBRE: IL COMMENTO DEL TENORE

Mentre sull’esordio della piccola Virginia Andrea Bocelli aveva commentato: “E’ stato un tenero esordio per mia figlia Virginia e uno spettacolo in cui abbiamo simbolicamente preso la mano del mondo per voltare finalmente pagina, forti della magia dello spirito del Natale, grazie a musiche che si levavano alla preghiera, dispensando sorrisi e energia positiva”.

Negli scorsi giorni, annunciando il ritorno dello show Andrea Bocelli aveva spiegato: “Sono particolarmente felice che ‘Believe In Christmas’ venga nuovamente trasmesso in streaming: sarà bello tenerci ancora per mano e – con la musica – scambiarci un augurio che possa andare oltre le parole e raggiungere il cuore di ciascuno di voi, come è la mia speranza”.

