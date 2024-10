La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto Veronica e Virginia Bocelli, rispettivamente moglie e figlia del grande Andrea Bocelli. La chiacchierata con Caterina Balivo è partita dal talento della più piccola di casa; 12 anni ma un carattere già deciso e grintoso. La figlia del cantante è partita dalla passione del padre per l’opera, non proprio in linea con i suoi gusti: “In casa vuole ascoltare solo l’opera? Sono contenta che a lui piaccia, ma a me piace più ascoltare pop”.

La parola è poi passata a Veronica Bocelli – mamma di Virginia e moglie di Andrea Bocelli – che ha raccontato con un sorriso smagliante il primo incontro con il marito. “Il nostro primo incontro grazie al pianoforte? E’ stato abbastanza casuale perché eravamo entrambi ad una festa dove tra l’altro io non dovevo andare. E davvero viviamo insieme dal giorno in cui ci siamo conosciuti, è stato amore a prima vista. Avevamo già due figli grandi quindi non ci mancava niente, però speravo molto in una figlia femmina, e infatti è arrivata Virginia”. Veronica Bocelli ha poi aggiunto: “Iniziai a lavorare per lui perchè stava per partire per gli Stati Uniti d’America e mi chiese di andare con lui. Tornando indietro non so se lo rifarei perchè il lavoro fu davvero tanto!”.

Virginia Bocelli e la prima volta sul palco con papà Andrea Bocelli: “L’agitazione…”

La piccola di casa, Virginia Bocelli – figlia di Veronica e Andrea Bocelli – ha poi raccontato l’emozione e un piccolo retroscena sulla prima volta sul palco con il papà per un meraviglioso duetto. “Cantare con mio padre la prima volta è stata un’emozione fortissima, tra l’altro non era previsto. Mio padre doveva partecipare allo ‘Special’ a Parma durante il covid e non voleva imparare Halleluja in inglese. Io allora mi proposi, ed è nata così…”. La figlia del cantante ha poi aggiunto: “Se ero agitata? In generale dipende; se c’è poco pubblico di meno, ma se ci sono tante persone…”.