ANDREA BOCELLI/ “Tifo Inter e dico: Conte è l’uomo giusto” (Ali di libertà)

Andrea Bocelli torna su Rai 1. Lo fa per una serata speciale tutta dedicata al bel canto, dal titolo significativo Ali di libertà. All’interno dello spettacolo, in onda sabato 14 settembre alle 21.30, Bocelli interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Tanti gli artisti chiamati a raccolta, da Carla Fracci a Mika passando per Larisa Martinez. La location sarà quella del Teatro del Silenzio, un luogo suggestivo voluto e creato da Bocelli sulle colline di Lajatico, laddove è nato. Il tenore si dividerà come al solito tra la lirica e il pop, concedendosi digressioni non soltanto musicali, ma anche di stile. Degna di nota la campagna della Andrea Bocelli Foundation “Con te per ricostruire il futuro”, il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale di Camerino. L’edificio, reso inagibile dal sisma del 2016, non è stato ancora rimesso in sesto. Il numero per donare è il 45580, attivo dal 9 al 15 settembre p.v.

Il grande cuore (nerazzurro) di Andrea Bocelli

Musica, solidarietà e sport, nella vita del tenore Andrea Bocelli. Nelle prossime due giornate di Serie B, il Pisa scenderà in campo con quello stesso spirito, avendo impresso sulla maglia il numero per l’sms solidale. “È partito tutto da loro e io sono stato felicissimo, sia perché sono di Pisa, sia perché hanno la maglia nerazzurra come quella della mia Inter“, ha dichiarato Bocelli alla Gazzetta dello Sport. “Quando ci si mette tutti insieme si possono raggiungere obiettivi importanti. È una base su cui costruire una speranza per il futuro. Intanto il 15 sarò allo stadio per Pisa-Cremonese”. Un Bocelli inedito, quello che parla di calcio e si rivela tifoso nerazzurro: “Sono molto curioso di vedere cosa accadrà. Di certo l’uomo determinante per il destino di questa stagione è Antonio Conte. Ho molto apprezzato l’approccio che avuto con la squadra: la sua capacità di immedesimarsi subito con la società che lo accoglie è autentica e importante. Ha detto che sarà il primo interista e da quel momento è entrato nel cuore di tutti i tifosi, quindi anche nel mio. Ha tutta la mia fiducia, perché chi ha un incarico e non lo esercita, nel suo caso non comanda, allora butta il proprio tempo e quello degli altri”.

Andrea Bocelli e la passione per lo sport

La speranza di Andrea Bocelli è quella che l’Inter batta prima o poi la Juventus: “E mi auguro ci siano almeno 3-4 squadre in lotta per lo scudetto fino all’ultima giornata, altrimenti il campionato rischia di perdere interesse”. Di certo non stupisce sentirlo parlare di calcio come se fosse il suo campo. In effetti, lo sport lo ha sempre appassionato: “Beh, la mia partecipazione attiva allo sport si concretizza soprattutto con l’equitazione. È una passione che mi accompagna da sempre e oggi che ho la fortuna di avere anche dei bellissimi cavalli ne approfitto. Poi faccio di tutto, soprattutto gli sport acquatici, dal nuoto allo sci d’acqua, e mi diverto”.



