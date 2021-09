Andrea Casalino, chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ “L’amore nella Casa? Ho voglia di una cotta…”

Chi è Andrea Casalino?

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, da stasera 13 settembre ritroveremo anche Andrea Casalino. Trentotto anni, modello, attore ed imprenditore, il bel Vippone ha scelto di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini in quanto ha intravisto una grande opportunità professionale e personale. L’allenamento fisico sarà il suo cavallo di battaglia che Andrea ha intenzione di trasmettere anche ai suoi inquilini.

Intanto, nel breve video di presentazione pubblicato sui canali social del reality ha spiegato che approfitterà della sua permanenza nella spiatissima Casa per disintossicarsi dai social: “Troverò altre aspirazioni ed ispirazioni e cercherò di staccare un pochino che male non fa”. Intervistato da TvBlog nelle ore precedenti al suo ingresso, Andrea ha precisato di non voler essere considerato uno “sconosciuto”, svelando di avere paura del preconcetto: “L’unica cosa che temo è che il pubblico parta con un preconcetto. Francamente ne ho un po’ le pall* piene, ormai…”, si è sfogato. Per lui però non sarà il GF il suo trampolino di lancio: “Non voglio screditare la macchina GF che è pazzesca, ci mette in vista ed è qualcosa di straordinario. Però si tratta anche di riconoscere quello che ho fatto prima del GF”, dice, spiegando di aver lavorato nel mondo della moda e della pubblicità per oltre un decennio e fino a pochi mesi fa.

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip 2021: troverà l’amore?

Andrea Casalino ha avuto anche delle esperienze nel mondo della fiction avendo preso parte in Squadra Antimafia e L’Ispettore Coliandro, ma oggi, dice a TvBlog, quello rappresenta ormai un sogno interrotto: “Ci ho creduto tanto, ho studiato, mi sono trasferito a Roma, ho conosciuto gente strepitosa, mostri sacri. Certo che mi piacerebbe continuare però il mondo attoriale è un mondo nobile, ne parlo con stima”. Tuttavia, spiega, forse le sue necessità potrebbero aver avuto la meglio sul sogno.

Per il momento resta concentrato sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021, dove non nega la possibilità di poter vivere una storia d’amore nella Casa: “È una cosa che ho valutato. Mi piacerebbe sorprendermi, mi piacerebbe prendermi una di quelle sventole che ti svegli la mattina con il magone allo stomaco, quelle cose lì…”. Eppure, vedendo le sue future inquiline, dice, “Faccio un po’ fatica” e non rinuncia dal lanciare una frecciatina a Sophie Codegoni: “E’ oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino…”. Dopo aver partecipato anni fa alla versione classica di Uomini e Donne, oggi svela che annualmente lo contattano per tornare al trono Over, ma a quanto pare lui avrebbe detto sempre di no per motivi di lavoro. “GF Vip è un’opportunità lavorativa, c’è una retribuzione, Uomini e Donne, invece, è un programma che ti permette di incontrare la persona della tua vita ma non è un lavoro”, ha commentato.

