Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione “Figli? Prima del matrimonio”/ “Uomini e Donne…”

Sono tante le coppie nate a Uomini e Donne e, tra queste, una delle più belle è sicuramente quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Insieme da più di tre mesi, convivono, hanno già allargato la famiglia con i loro gattini e il cagnolino e sono reduci da una vacanza in Sicilia. Sempre più uniti e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si raccontano in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 giugno.

Andrea che ha da poco compiuto 33 anni, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, aveva svelato il desiderio di diventare padre. La coppia, dunque, non nasconde l’intenzione di voler allargare presto la famiglia con dei figli che potrebbero arrivare ancora prima del matrimonio. “Il matrimonio è una delle cose di cui parliamo meno. Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa”, raccontano. E sui figli: “Anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”, dicono.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il ricordo di Uomini e donne

La partecipazione a Uomini e donne ha cambiato la vita di entrambi. Dopo essersi conosciuti, innamorati e scelti, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non si sono lasciati più. Sono passati più di tre anni da quell’esperienza e, oggi, Arianna la ricorda così: “Uomini e Donne è stata la mia prima esperienza televisiva. Sono arrivata lì, a Roma, struccata, stanca e affamata. Lui, tra tutte le ragazze sedute in posa come se fossero in copertina, ha notato che ero sofferente e mi ha chiesto che cosa avessi. Mi ha fatto portare un panino. Tanta premura e gentilezza mi hanno colpito”.

“Tra tutte le corteggiatrici lei mi sembrava la più normale, la ragazza della porta accanto come sono io” – ricorda invece Andrea Cerioli. “Mi sono piaciute la sua semplicità e la sua timidezza, fuori luogo visto che eravamo in tv. La mia paura era che lei, fuori da Uomini e Donne, si trasformasse nella classica ragazza uscita da un programma tv. Invece è rimasta l’Arianna che avevo conosciuto, autentica, speciale con i piedi per terra”, ha concluso.











