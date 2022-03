Andrea D’Alessio, figlio di Anna Tatangelo/ “Dietro la donna che sono ci sei solo tu”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e nel salotto di Silvia Toffanin vedremo sfilare il consueto parterre de roi di ospiti: e nella puntata di questo sabato 19 marzo che ci apprestiamo a vedere su Canale 5 i riflettori saranno ovviamente puntati su Anna Tatangelo. Infatti la 35enne cantautrice e conduttrice televisiva sarà di scena per presentare la seconda stagione di “Scene da un matrimonio” ma inevitabilmente la chiacchierata a cuore aperto con la padrona di casa finirà per vertere anche sulla sua vita personale, tra nuovi amori e quelli vecchi, senza dimenticare colui che è la vera gioia della vita di Anna.

Infatti l’unico uomo sempre presente nella vita della Tatangelo, per sua stessa ammissione, è il figlio Andrea D’Alessio, nato nel corso della lunga relazione avuta dalla cantante di Sora col suo collega napoletano: una love story durata, comprese pause e crisi, più di undici anni e che nonostante alcuni strascichi vede i diretti interessati in buoni rapporti soprattutto per il bene del bambino nato qualche anno dopo l’ufficializzazione della loro relazione nel 2006 (anche se le loro prime frequentazioni risalirebbero a diversi mesi prima…). Ma cosa sappiamo oggi di Andrea, oramai 12enne, e che secondo molti crescendo è diventato praticamente identico a suo padre? Nato nel marzo 2010, Andrea è il primogenito di Anna Tatangelo, mentre per Gigi D’Alessio (che da poco è diventato padre per la quinta volta grazie al figlio Francesco avuto dalla nuova fiamma, Denise Esposito) si è trattato della sua quarta paternità.

ANDREA, FIGLIO DI ANNA TATANGELO: “NON SAI QUANTO BENE MI FAI, TI HO VOLUTO DA SEMPRE E…”

“Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai” aveva scritto qualche tempo fa mamma Anna a proposito del figlio avuto da Gigi: va detto che Andrea, oramai diventato grande, fa capolino sempre più spesso negli scatti e negli altri post che appaiono sul profilo Instagram della madre. Quest’ultima infatti sembra non separarsi mai da lui e non perde occasione per condividere con la propria fan base di followers i momenti felici o di relax assieme al suo primogenito. “Riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere”: questa una delle tenere dediche per mostrare quanto sia forte il loro legame.

Peraltro, come detto, di recente Andrea compare sempre più spesso sui social accanto alla mamma: che si tratti di scatenati balli con tanto di video in stile TikTok o di scatti -come quelli che risalgono all’ultimo Natale- che li immortalavano in vacanza assieme. “Spesso sento dire che dietro a una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu” ha scritto ancora Anna, che dopo la separazione con Gigi, forse si è stretta ancora di più al figlio per superare il momento di crisi. “Ti ho voluto fortemente fin da giovane e ora te ne sono grata” aveva scritto in occasione di uno degli ultimi compleanni di Andrea. “Puoi dirti ricco solo se capisci i tesori che possiedi”: più chiaro di così…

